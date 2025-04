El ultimo tormentoso amor de Vargas Llosa con la exmujer de Julio Iglesias

.Publicidad.

El ultimo amor de Vargas Llosa con Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias y otras grandes figuras, inició en 2015 y fue una historia marcada por la pasión, los celos y el escándalo mediático. A sus 78 años, el Nobel peruano abandonó su matrimonio de cinco décadas con Patricia Llosa para tener una tormentosa relación con la socialité española, conocida en medios como la "reina de corazones" por su presencia constante en la prensa rosa.​

¿Cómo nació el ultimo amor de Vargas Llosa?

Aunque este par se conoció décadas atrás. En 1986, durante una entrevista para la revista ¡Hola!, el escritor conoció a la filipina. Aunque en ese momento ambos estaban comprometidos en otras relaciones, el encuentro dejó una muy buena impresión que duró años. Pero no fue sino hasta 2015, tras la muerte del esposo de Preysler y la separación de Vargas Llosa de su esposa Patricia Llosa, que la pareja formalizó su relación.

El romance empezó gracias a un encuentro en Londres, donde coincidieron durante un evento de la firma Porcelanosa. Poco después, fueron vistos juntos en Nueva York, lo que provocó la ruptura definitiva del escritor con su esposa. Sin embargo, la convivencia entre Vargas Llosa y Preysler estuvo lejos de ser idílica. Según fuentes cercanas a la pareja, los celos del escritor se manifestaron de forma repetida, una de esas en público. Fue una discusión en un hotel de Manhattan que requirió la intervención del personal debido a los gritos del autor.

Cuándo la relación se fracturó: fue un verdadero tormento

Las diferencias entre ambos se acentuaron con el tiempo. Vargas Llosa, crítico de la prensa del corazón, escribió un ensayo titulado "La sociedad del espectáculo", en el que arremetía contra la televisión y las revistas de chismes, incluyendo ¡Hola!, medio afín a Preysler. Esto generó problemas entre ellos, especialmente porque la socialité había construido su imagen pública a través de esos medios.

La situación iba de mal en peor, pues Vargas Llosa publicó el cuento autobiográfico "Los vientos", en el que presuntamente ridiculizaba a Tamara Falcó, hija de Preysler, al referirse despectivamente a su formación académica. La filipina ya no aguantó más y reaccionó con indignación diciendo: "No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos". Además, acusó al escritor de haber sido infiel a su esposa en múltiples ocasiones durante su matrimonio.

La relación llegó a su fin en diciembre de 2022. Preysler anunció la ruptura a través de una exclusiva en la revista ¡Hola! solicitando privacidad y agradeciendo el apoyo de sus allegados. Desde entonces, ambos han retomado caminos separados, con Vargas Llosa acercándose nuevamente a su familia y Preysler enfocándose en su vida personal.​

Otro dato muy curioso de esta tormentosa historia de amor es que Preysler reveló que Patricia Llosa, exesposa de Vargas Llosa, le había enviado una carta en 2015 solicitándole que no hiciera pública su relación con el escritor, argumentando que él tenía antecedentes de desaparecer con otras mujeres durante su matrimonio, poniendo en evidencia su gusto por los triángulos amorosos.

