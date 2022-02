El triunfo de la doble moral

Por: Catalina Rivera Forero |

febrero 25, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Ante la mirada atónita, millones de colombianos que defendemos la vid, tuvimos que ver el lunes 21 de febrero cómo la Corte Constitucional tomó una decisión que según ellos fue “histórica” para el país: la decisión de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, usurpando las competencias del Congreso y dejándolo sin herramientas legales para proteger la vida del que está por nacer.

Mientras esta decisión se daba a conocer, cientos de mujeres a las afueras del alto tribunal gritaban, lloraban y se desgarraban las vestiduras porque para muchas de ellas significaba un triunfo el poder matar a un ser inocente, que no puede defenderse a manos de su victimario.

Lo contradictorio de todo esto es que estas mismas mujeres que hoy sienten que han ganado una batalla han sido las mismas que con ese fervor a las afueras de la Plaza de Toros la Santamaría protestaban, gritaban y lloraban por ver cómo sacaban a los toros muertos por las implacables faenas a los que eran sometidos y a las estocadas finales que el torero le daba como parte de su triunfo en la arena.

Muchos de estos activistas defienden a capa y espada la vida de los animales, se indignan ante el maltrato y la crueldad a los que son sometidos por parte de la sociedad, presionan a las instancias gubernamentales por la falta de programas que protejan a los animales, pero hoy en día celebran la muerte de un ser humano inocente.

Por otra parte, es irónico ver cómo la Corte Constitucional, la misma que años atrás voto a favor de los animales y los consideró en su fallo como seres sintientes, sea la misma que hoy despenalice el aborto hasta la semana 24 y promueva el sacrificio de cientos de seres indefensos que se verán sometidos a una muerte inminente.

Y no podemos pasar por alto cómo en época de elecciones vemos a muchos candidatos celebrando la muerte y no la vida, bajo el argumento de que las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, decisión que acompañan, promueven y aprovechan como una oportunidad en plena campaña electoral.

En resumidas cuentas y para finalizar, considero que esto representa el triunfo de la doble moral en el país, el querer defender la vida de un animal, pero no la de un ser que está en plena gestación y que no puede alzar su voz en contra de la decisión de unos pocos, que, por cierto, no representan la voz de millones de colombianos que amamos y protégenos la vida en cualquiera de sus expresiones.

Nos resta esperar, que la defensa por la vida prevalezca por encima de las decisiones egoístas de unos pocos y que Colombia salga de la lista de países que ven con ojos de progresismo tan cruel decisión.