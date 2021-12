El triste final de Justo y Bueno en Cali: inicia cierre de todas sus tiendas

La navidad no será muy alegre para cientos de empleados de Justo y Bueno que trabajan en la ciudad de Cali, puesto que desde el 23 inició el desmonte definitivo de todas las tiendas de la empresa que hay en la capital del Valle del Cauca.

Según el portal Cali Web, se estima que son unos 300 los trabajadores en las 28 tiendas de Cali los que se ven afectados, puesto que quedarán sin trabajo. Esto sin mencionar los cientos de ciudadanos que perderán su sitio predilecto para hacer mercado dada su economía. Varios han comentado en redes sociales su tristeza por el cierre de los Justo y Bueno de Cali.

— Orlando Cha C (@Occ18498051) December 24, 2021

Diagonal a mi casa abrieron uno dos semanas antes del famoso paro. Obvio quebró, no logró sobrevivir a tremendos bloqueos y caos en Cali. Me dio lástima de los empleados. GrCias Pacto PreHistórico, éste fue uno de los tantos negocios que no aguantaron.

— LaQueCala_Calañas (@LaquecalaCalana) December 24, 2021