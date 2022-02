El triste final de Bruce Willis: de Duro de matar a ser el peor actor de Hollywood

Trabaja en producciones de poca monta en donde recibe USD$ 2 millones por hacer papeles de un par de minutos. Ya no queda nada de su grandeza

Hubo una época, entre 1994 y 1998, en que Bruce Willis alcanzó a ganarse el respeto de la crítica norteamericana. Es que en su racha de éxitos se incluían dos super clásicos de todos los tiempos, 12 Monos y Pulp Fiction. Rompía ese prejuicio que había con su nombre de estar asociado solo a películas de acción. Sin embargo, dos décadas después, es uno de los hombres más desacreditados.

Si, y uno dice películas de acción como si fuera un cine menor. Pregúntenle al gurú del guión, Robert McKee, qué significa haber escrito esta trepidante película. En sus cursos suele ponerla de ejemplo de cómo se narra una historia. Sin embargo Willis, ya agotado de tanto esfuerzo, decidió, a sus 67 años, volverse megamillonario con el cine. Por eso acepta cualquier película, sin importar el guion, que ni siquiera lee, y recibe por estar 10 minutos en una de esas películas que va directamente a plataforma, dos millones de dólares.

Cuando digo que no lee los guiones no es una exageración, no los lee. Desde un pinganillo va recibiendo los diálogos que recita de manera mecánica. Este año hizo 10 películas. Los premios Razzie, que es la némesis de los Oscar, premiando lo peor del cine, ante esta avalancha de bodrios, ha creado una categoría especialmente diseñada para Bruce. Estas son:

Peor interpretación de Bruce Willis en 2021

Bruce Willis por 'American Siege'

Bruce Willis por 'Apex'

Bruce Willis por 'Cosmic Sin'

Bruce Willis por 'Deadlock'

Bruce Willis por 'Fortress'

Bruce Willis por 'Midnight in the Switchgrass'

Bruce Willis por 'Sin escapatoria'

Bruce Willis por 'En tierras peligrosas'

