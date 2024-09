El triste caso de otro Jhon Ferney y su urólogo desalmado

Por: Luis Guillermo Peña Restrepo |

septiembre 16, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Después del lamentable caso de John Ferney Cano, se siguen presentandos casos de irresponsabilidad, indolencia y arrogancia de algunos (no todos) especialistas en urología que ejercen su profesión en la capital antioqueña. Recientemente ocurrió un caso, no igual, pero sí con algunas semejanzas con el lamentable caso del joven John Ferney Cano González, que terminó, por desgracia, con dos personas muertas de manera violenta y un incendio.

El otro caso

Euroservice, es una entidad que ofrece una nueva técnica llamada “REZUM”. Prometen que con esa novedosa intervención se puede tratar la hiperplasia prostática sin los efectos secundarios, que deja la operación tradicional. Para ello, cobran altas sumas de dinero. Prometen que la persona intervenida no corre el riesgo de quedar padeciendo la molesta eyaculación retrograda.

Es así como una persona, que por obvias razones no se revela su nombre, haciendo uso de sus pocos ahorros, se sometió a dicha técnica tan prometedora. Pero el resultado fue totalmente contrario. Según ayuda diagnostica post operatoria, la próstata se inflamó de una manera que obstruyó la uretra el 100%. Además, la persona quedó con eyaculación retrograda.

Ante esta dura realidad, el urólogo solo hizo enviar más ayudas diagnósticas al igual que prescribir un gran número de medicamentos demasiado caros. Todo costeado por el paciente. Pero de nada sirvieron para proporcionar el mas mínimo alivio.

Entonces, por medio de la EPS SURA al paciente se le tuvo que hacer una intervención de corrección al daño. Sin embargo, la persona quedó con consecuencias irreversibles como dificultad para orinar y un dolor crónico en la pelvis.

Las Memorias

El señor John Ferney Cano González dejó escrito un conmovedor libro, de 363 páginas, titulado Memorias de un loco sensible, que se constituye en una verdadera novela sobre su desesperante y doloroso caso. En ellas narra la indolencia, la arrogancia y la petulancia del urólogo que lo operó. Insiste en que, a los urólogos, como el que lo atendió a él y el que se narra en este nuevo caso, sólo les importan el dinero. Son totalmente deshumanizados. Es injusto… verdaderamente injusto. He cedido a las ideas y caprichos de esos ¡infames médicos! Me han llevado por un camino equivocado, verdaderamente tortuoso y desgastante. Se han quedado con mi dinero y no he obtenido absolutamente nada a cambio, salvo empeorar mi situación. Texto extractado de las Memorias de un Loco Sensible.

Ante su penosa realidad el paciente de Euroservice solicitó, al menos la devolución del dinero que pagó por una intervención, que no solo no lo mejoró, sino que empeoró su situación médica. Para ello se citó a una audiencia de conciliación. Se realizó de manera virtual bajo la coordinación del Colegio de Abogados de Antioquia, Colegas. Durante dicha audiencia, el urólogo, denotando una gran prepotencia, arrogancia e indolencia, poco miró la cámara. Lo que hizo fue llevar un abogado para expresar secamente, y sin demostrar la mas mínima sensibilidad humana por un paciente adolorido y demasiado afectado, que no estaba dispuesto a conciliar absolutamente nada.

Entonces, el paciente tendrá que soportar no solo las consecuencias de la fallida práctica médica, sino el desconsuelo de la indolencia, la arrogancia y la inhumanidad demostrada por el urólogo a quien solo le importó que le entrara el dinero. El paciente le importó un bledo, tal como lo hizo el urólogo que intervino quirúrgicamente a John Ferney. El padecimiento tendrá que continuar con una gran pesadumbre y tortuoso litigio en los tribunales judiciales.