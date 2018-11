El trago y las mujeres arruinaron a Ronaldinho

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo han construido un mito tan grande como lo hizo Ronaldinho. Era capaz de todo y conquistó todos los trofeos en los que jugó. Pero su fama y poder lo condenaron a convertirse en un hombre acabado por la fiesta, el trago, y las mujeres.En 2007, cuando el brasileño ya era la estrella absoluta del Barcelona, un equipo capaz de destrozar al Real Madrid en su propio campo, pero golpeado por los excesos Ronaldinho desató junto a Robinho, su rival de equipo pero amigo de selección, una fiesta que se desbordó por casi 24 horas. El 10 del Barça ha sido vencido por el alcohol varias veces, y ese día no fue la excepción. Decenas de botellas de whiskey se acabaron esa noche que se extendió hasta horas de la tarde el siguiente día. Al final, tuvo que salir escondido en el baúl de un carro para evitar la presión de la prensa carioca, que no le perdonó sus excesos. El resultado y los desmanes fueron aún más inquietantes: más de 40 condones pidieron los dos jugadores esa noche, que Frank Rijkaard, entonces entrenador del Barcelona, no se aguantó. A pesar de ser el jugador más importante del equipo, el técnico holandés ni siquiera lo convocó al siguiente partido de la liga española.

Su vida no ha sido nada fácil. A los 8 años su papá se ahogó en una piscina frente a sus ojos y desde ese día sonríe y celebra los goles con la misma felicidad que desbordaba su ídolo. Al principio, escondió su dolor en el alcohol, pero lo que era un problema que se podía controlar, terminó siendo el pan de cada día. Era un crack, nadie lo dudaba, pero no le gustaba entrenar. Se ausentaba y faltaba a las prácticas sabiendo que igual jugaría y deslumbraría a su público. Solo hasta el viernes volvía a aparecer en la concentración del equipo, como lo contó su propio compañero de equipo en el PSG, equipo en el que jugó entre 2001 y 2003, Jerome Leroy.