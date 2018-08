El timonazo de Efromovich que agudizó la crisis en Avianca

El final que tuvo el paro de pilotos de Avianca de finales de 2017 fue la semilla de una crisis interna que aún no se supera y que los usuarios empiezan a padecer cada día. La aerolínea no ha logrado normalizar la situación y el clima de trabajo interno no es amable. La decisión del dueño de la compañía German Efromovich de realizar un despido masivo de los aviadores que participaron en el paro, respaldado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, dejó muy desencantados a aquellos que lograron conservar su cargo en Avianca y con el tiempo se ha incrementado la cantidad de pilotos que buscan en otras aerolíneas oportunidades laborales. Reemplazar capitanes toma tiempo y dinero y Efromovich lo sabe mejor que nadie.

En un intento por subsanar la situación y acelerar una solución para evitar los inconvenientes que se presentan de manera permanente en los incumplimientos de la aerolínea con los usuarios, los directivos de la aerolínea decidieron un plan de choque que pasa por adoptar nuevas medidas de contratación. Una modificación de las reglas aplicadas tradicionalmente por la compañía para reclutar pilotos. Dentro de estas medidas se encuentra la figura de direct entry, (contratación directa) que permite vincular nuevos pilotos de cualquiera de los rangos y aeronaves sin respetar el esquema del escalafón que había mantenido la compañía en el tiempo. Además, Avianca les reconocerá a los nuevos pilotos un bono de contratación de $58 millones que será desembolsado gradualmente hasta el tercer año de servicio en la compañía, con lo cual busca también asegurar la permanencia.

El descontento entre algunos pilotos de planta no se ha hecho esperar. Además de no beneficiarse con el jugoso bono de contratación, tienen que cumplir un periodo de aproximadamente 4 años para ascender de cargo.

La polémica interna ha sido tan grande, que los directivos de la empresa se han visto obligados a habilitar canales de comunicación alternativos para intentar calmar los constantes reclamos, inquietudes e inconformidades de los pilotos de planta.

El monto salarial que Avianca está ofreciendo a sus nuevos pilotos se puede ver en la siguiente tabla:

A lo anterior se le suma el malestar de muchos capitanes por la demanda permanente y en aumento de las solicitudes, a último minuto, por parte de la compañía para volar vuelos no programados, algunos en sus días de descanso y en horarios que rompen los compromisos firmados.

La herida que dejó la huelga de pilotos y el manejo del conflicto laboral por pare de la compañía parece estar lejos de sanarse y son los usuarios los que están padeciendo sus efectos con sobre precios de tiquetes y sobretodo el incumplimiento permanente de los horarios de vuelo. La Aeronáutica Civil aún no logra encontrar un camino de intervención que permita defender el derecho de los viajeros y despejar el futuro.

