El Teatro Negro de Praga regresa a Colombia: magia, luz y sombras en un espectáculo inolvidable

Sin una sola palabra, con solo luz, música y movimientos imposibles, el Teatro Negro de Praga hipnotiza a públicos de todas las edades. Ahora, su magia vuelve a Colombia con cinco únicas funciones en abril y mayo.

Colombia se prepara para recibir uno de los espectáculos escénicos más cautivadores del mundo. El legendario Teatro Negro de Praga, nacido en la capital checa y con más de 60 años de historia, regresa al país con una gira corta y muy especial que pasará por Bogotá, Medellín, Manizales y Barranquilla. Este show, que desafía la lógica y estimula la imaginación, se presentará en cinco únicas funciones, llevando a escena lo mejor de su tradición: juegos de sombras, acrobacias invisibles, mímica y efectos visuales que hacen que lo imposible se sienta real.

Este tipo de teatro no se parece a ningún otro. No hay diálogos, no hay narrador, no hay palabras. Solo un escenario completamente oscuro, cortinas negras, trajes fluorescentes, objetos flotando en el aire, música envolvente y actores que se mueven como si desafiaran las leyes de la física. Es un arte que nació en la antigua China y que fue perfeccionado en República Checa, donde se convirtió en parte del corazón cultural de Praga.

Ahora, esa misma tradición llega con una versión renovada y fascinante que recorre algunos de los pasajes más emblemáticos de su repertorio. Una experiencia sensorial que se vive con los ojos muy abiertos y el alma conectada a lo inexplicable.

Estas son las fechas y ciudades donde se presentará el espectáculo:

22 y 23 de abril – Bogotá , Teatro Cassia

, Teatro Cassia 24 de abril – Medellín , Teatro Universidad de Medellín

, Teatro Universidad de Medellín 25 de abril – Manizales , Teatro Fundadores

, Teatro Fundadores 11 de mayo – Barranquilla, Teatro José Consuegra Higgins

Las entradas están disponibles en: www.ticketshows.co

Este es un espectáculo para toda la familia, perfecto para quienes buscan sorprenderse, reencontrarse con el asombro o simplemente vivir una noche de teatro distinta. No hay palabras, pero hay magia. No hay diálogos, pero hay emoción. Y es que el Teatro Negro de Praga no se explica. Se vive.

