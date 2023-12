"El Tamborilero", la canción de Navidad que podría evitar la masacre de palestinos

.Publicidad.

La canción de Navidad con el récord de mayor número de ventas en la historia es "White Cristmas". Fue un norteamericano de origen judío quien escribió la melodía navideña más famosa de todos los tiempos. De hecho, White Christmas desde que existieron los discos fue grabada por más cantantes.

La versión de Bing Crosby es la primera canción más vendida en todos los géneros, con más de 50 millones de copias, contra los 37 de "Candle in the Wind" de Elton John.

La primera grabación de 1942 fue tan usada que los Decca Records en 1947 tuvieron que convocar a Bing Crosby por segunda vez: para la segunda grabación. Sin embargo, si nos referimos a todas las grabaciones de otros autores, llegamos a ¡más de 500 intérpretes! de White Christmas y más de 100 millones de copias vendidas de un solo título, todo un hito de la historia.

En español hay una traducción como Blanca Navidad, interpretada por famosos como Luis Miguel, Laura Pausini, Natalia Jiménez, Alejandro Fernández, Daniela Romo, Andrea Bocelli, entre tantos. White Christmas fue escrita por Isidore Baline, también conocido como Irving Berlin, hijo de un carnicero ritual y cantante de sinagoga. Nacido en 1888 en territorio de la actual Bielorrusia y llegado a Nueva York a la edad de cinco años, está inspirado en sus recuerdos infantiles de la ciudad nativa de Mogilev, donde la nieve desciende “todavía lenta, para dar alegría a cada corazón”.

Cuando se habla del villancico más popular o más famoso del mundo, se trata de “Noche de paz”, la canción navideña que está a la cabeza del Hit Parade de todos los tiempos: con 30 millones de copias está en el tercer lugar de ventas. Fue escrita en 1818 por Joseph Morr, un joven cura de Austria.

La segunda canción de Navidad más popular hoy es “El niño y el tambor” también conocida como “El tamborilero” o “El pequeño tamborilero”. Una canción de Navidad épica, cuya letra relata la historia imaginaria de un niño pobre que ante la noticia del nacimiento del Mesías, muchos acuden con presentes, incluyendo los pastorcillos que quieren ver a su rey y le traen regalos en su humilde zurrón. El niño se lamenta: “Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, mas tú ya sabes que soy pobre y no poseo más que un viejo tambor”.

Es evidente que el chico se gana la vida con un tambor y que, no teniendo nada con que obsequiar a Jesús en Nochebuena, decide darle una serenata con su instrumento como prueba de amor. Hecho ante el cual el Recién Nacido le mira y le sonríe dándole su satisfacción

La autoría que se tiene de «El pequeño tamborilero» data de 1941, cuando la pianista Katherine Kennicott Davis (1892-1980), natural de St. Joseph (Misuri), manuscribe la canción, titulándola Carol of the Drum («Villancico del tambor»). Se dice que fue transcrita de un supuesto original checo, del que adapta libremente la letra al inglés. La versión en lengua española fue popularizada por el cantante Raphael en la década de 1960 y realizando posteriores versiones hasta los años 2000.

Esta canción ha dado para muchas adaptaciones, pero tal vez la más importante por estos tiempos es la “performance” realizada hace poco por un grupo de cinco artistas palestinos. Ellos se reunieron en la mítica ciudad de Belén, que tiene gran significado religioso para los cristianos al ser, de acuerdo con la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret, según los evangelios de Lucas y Mateo.

Los cinco cantantes palestinos versionaron el villancico en inglés, italiano y árabe como símbolo de esperanza, unidad y amor entre culturas. Su impacto fue tan grande, que le ha dado la vuelta al mundo por la unidad y el amor que desprenden durante el vídeo. Todo un símbolo de fraternidad, tolerancia e inclusión.

Hoy dado el terrible conflicto reavivado entre Palestina e Israel, ellos están buscando realizar un nuevo llamado al mundo y especialmente a sus hermanos judíos para fraternizar desde la música que une a los pueblos. Si bien los palestinos son musulmanes en su mayoría, hacen este gesto generoso de interpretar una canción cristiana precisamente por el respeto, buscando el diálogo entre sus pueblos y atenuar la guerra.

Uno de los intérpretes es Amjad Khair tiene 37 años, vive en Belén y es licenciado en contabilidad. Ha señalado el cantante. "Es una canción que acerca la Navidad a Palestina, donde tienen lugar las fiestas originales realizadas en Belén. Es la paz, la esperanza y el amor proyectado desde Belén y hasta el mundo entero cuando nació Jesús". El palestino ha mencionado los objetivos que tenían al versionar este tema: "Contar el nacimiento de Jesús y recordar la dramática situación política que se vive en Palestina".

No hay duda que para cualquier judío sensato, al reconocer la bondadosa actitud artística de este grupo palestino, en lo más profundo de su corazón, solo querrán abrazarlos. Un paso esencial para acabar con esta guerra inútil.

Apostilla: Esta nostálgica canción ha dado para otras manifestaciones sociales. El reguetonero Don Omar hizo una versión crítica del abandono de los niños del mundo. Él mismo fue niño sin hogar y creció en un orfanato del cual salió a los 18 años encontrando el éxito y nunca olvidando su origen e infancia. Le dice a Jesús: “Tú eres el único que no me falla, que teniéndolo todo preferiste ser nadie, por favor buen Rey haz memoria de los muchos niños que no tendrán juguetes este año, que no escucharán villancicos, de los muchos niños que quizá nunca tendrán una Feliz Navidad”.