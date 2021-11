El susto que sufrió Luisa Fernanda W con su hijo

.Publicidad.

Durante el pasado fin de semana la influencer y su pareja, el cantante Pipe Bueno, pasaron un tiempo entre amigos en las playas de Santa Marta. En medio de sus vacaciones, Luisa decidió llevar a su hijo a jugar con el agua, mientras recorría ese espacio, no se dio cuenta que cerca a ella había un hueco, al que cayó con el menor en sus brazos.

“Gracias a Dios fue solo un susto. El instinto materno es una vaina no, no, no (...) uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tienes un hijo tú te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia para protegerlos a ellos. Yo lo único que pretendía era que mi hijo estuviera bien”, contó Luisa en sus historias.

"A mi edad yo jamás había tragado tanta agua como hoy", agregó. Pipe Bueno, fue el salvador: se lanzó al agua para ayudar a su novia y su hijo. Luisa incluso contó que el hueco era tan profundo que hasta él terminó cayendo ahí. Todos salieron bien librados de la peligrosa situación.

