¿Se está preparando para ser mamá? El sueño de Jessica Cediel por verse embarazada

Jessica Cediel es posiblemente una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. La bogotana no sólo se ha ganado el cariño de los colombianos con su belleza, sino también con su talento y carisma. A pesar de que en varias ocasiones ha sido la protagonista de diferentes polémicas, la también modelo sigue gozando de una buena fama.

Uno de los aspectos por los que más es señalada, es su vida amorosa. La presentadora ha estado comprometida dos veces y a pesar de que se le veía muy enamorada, estas relaciones no terminaron en nada. Aunque en los últimos meses ha sido vinculada al productor Ovy On The Drums, la supuesta relación nunca ha sido confirmada.

En las últimas horas, Jessica Cediel avivó las sospechas de un posible embarazo. La presentadora de 41 años, indirectamente expresó su deseo de ser mamá a través de un video que compartió en sus redes sociales.

En Instagram, donde supera los 10 millones de seguidores, la presentadora compartió un corto clip en el que se le ve recostada en una cama, en un momento del video decide poner la mano su vientre y acariciarlo. Si bien las imágenes ya son bastante dicientes, Cediel decidió acompañar la publicación con el texto: “Cómo me veré embarazadita”.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchas personas la criticaron y otras aseguraron que se seguiría viendo igual de hermosa.

“Pues primero cásese, ya que ese es el orden de Dios”, “Pero si usted ya tiene como 40. No se supone que es de alto riesgo”, “Ponte pilas, antes que te pite el tren”, “Te debes de ver hermosa”, “Lucirás hermosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la presentadora que ha generado revuelo.

Parece que Jessica Cediel hizo el video a modo de suposición, sin embargo, muchos aseguran que podría ser un anunció de la presentadora.