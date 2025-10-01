El simbolismo de las banderas palestinas en el último Consejo de Ministros

En la Casa de Nariño, las banderas palestinas ocuparon el lugar de la nacional y encendieron críticas sobre respeto institucional

octubre 01, 2025

En un momento cargado de simbolismo, el último Consejo de Ministros en la Casa de Nariño mostró algo más que decisiones de gobierno: una controversia por los símbolos presentes en la mesa presidencial.

La escena fue llamativa. En lugar de la bandera de la República de Colombia, una fila de banderas palestinas acompañó el encuentro encabezado por el presidente Gustavo Petro. Para muchos observadores, este hecho no puede pasar desapercibido: los símbolos en política no son adornos, sino actos de poder.

El gesto ha sido interpretado como una alteración del orden institucional. Según críticos, el presidente estaría priorizando la proyección de una ideología personal sobre el respeto a la soberanía y los principios constitucionales. Lo que ocurrió no fue solo un cambio de bandera, sino un desplazamiento simbólico: lo nacional quedó relegado mientras lo extranjero ganó protagonismo.

Un ciudadano que siguió el acto resumió su inquietud con esta frase: “Cuando la Constitución queda en silencio, lo que gobierna no es un presidente, sino un caudillo.” La duda que se abre es si se trata de un simple episodio protocolario o de un indicio de una transformación más profunda en el poder político.

Sin contrapesos claros desde el Congreso y las Cortes, algunos temen que este episodio sea apenas el inicio de un proceso más amplio de cambio institucional.

Para quienes critican la decisión, gobernar rodeado de banderas extranjeras, mientras se descuidan los problemas internos, es una advertencia histórica. Colombia debe reflexionar sobre la importancia de defender sus símbolos e instituciones como parte de su identidad nacional.

Una bandera ajena en la mesa de decisiones no es solo un objeto decorativo: es también una declaración de intenciones.

