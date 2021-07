El show continúa en MasterChef: Marbelle no escapa a las demandas

Publicidad

Alicia Machado se convirtió en la manzana de la discordia de MasterChef Celebrity. Aunque fue eliminada, su paso por el reality de RCN no fue en vano, se destacó por su fuerte temperamento y conflictos con los demás participantes. En su lista de víctimas estuvo Carla Giraldo con quien se insultó pues la actriz colombiana la enfrentó tras el mal trato que la exmiss Universo venezolana le daba a los empleados del canal. Luego seguiría el turno de Marbelle, la reina de la tecnocarrilera denunció a Machado ante la luz pública. Con un fuerte trino la acusó de haberle hecho propuestas indecentes en el reality. Machado le habría ofrecido prostituirse con unos amigos de ella en Miami que tenían mucho dinero con la promesa de que no eran narcotraficantes.

Ante las fuertes acusaciones de Marbelle, la exparticipante de MasterChef denunció que se irá por la vía legal contra la cantante. Los presentadores del programa El gordo y la flaca de Univisión, contactaron a Machado para que diera su versión de los hechos. Sin embargo, se rehusó pues el caso ya esta en manos de sus abogados que intentarán judicialmente hacer que la cantante se retracte de sus palabras y pague por el escarmiento público que le hizo pasar. MasterChef no ha estado ni un mes al aire y sus escándalos no paran de sorprender. Marbelle no es la primera vez que se enfrenta a una demanda por sus palabras. En el 2019, ofendió al tuitero Chris Fary con el siguiente mensaje: Y usted se nota que es un pobre güevon inservible…vaya coma banano mico asqueroso. El incidente se volvió viral y el joven recibió el apoyo de la comunidad afro de Colombia. Marbelle cerró su Twitter y pidió disculpas públicas al joven en Lo Sé Todo, programa del Canal Uno en donde era la presentadora, diciendo que se trataba de una persona que llevaba bastante tiempo acosándola a ella y su familia. Su excusa no fue suficiente, pues la víctima la demandó ante la Fiscalía por el delito de Actos de racismo, discriminación, injuria y calumnia. Ante verse en apuros, Marbelle tuvo que conciliar y retractarse. Al parecer no aprendió la lección.

