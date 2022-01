El sensual baile de la esposa de Petro en las calles de Sincelejo

.Publicidad.

Verónica Alcocer se gozó las fiestas del 20 de Enero de su ciudad natal Sincelejo. En un video se muestra a la esposa de Gustavo Petro bailando en las calles con la papayera, músicos y ciudadanos. Alcocer es abogada, conoció al senador y candidato del Pacto Histórico cuando dictó una conferencia en su universidad, él era 15 años mayor que ella y atravesaba un divorcio, pero no fue obstáculo para que iniciaran el romance. El mundo de la política no es nuevo para Verónica, su primo es el exsenador del partido Liberal, Mario Fernández Alcocer. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, no tomaba ninguna decisión sin consultarle antes a su esposa.

