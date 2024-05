El senador Humberto de la Calle se equivoca frente al Juicio Político

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La entrevista del senador Humberto de la Calle en el periódico El Tiempo es muy reveladora. Valga decir que la recomiendo. Es muy importante leerla y analizarla con cuidado porque en ella está dibujada la estrategia de defensa al presidente Petro que harán los sectores políticos aliados del Pacto Histórico en relación con el Juicio Político. La entrevista, para que la localicen con facilidad, se titula: “No veo a nadie con alguna significación que desee tumbar al presidente”.

Lo primero, es celebrar que la voz cantante de la defensa del presidente Petro frente al Juicio Político la asuma una persona de las calidades y la trayectoria del senador Humberto de la Calle. Que dicha representación pase del Representante a la Cámara Alirio Uribe al senador De la Calle, significa sin lugar a dudas, un gran salto en términos de la calidad del debate público.

Su trayectoria política es muy destacada: fue Registrador Nacional del Estado Civil, fue ministro de gobierno del presidente César Gaviria, fue la fórmula vicepresidencial del presidente Ernesto Samper, fue el jefe de las negociaciones de La Habana con las Farc en representación del presidente Juan Manuel Santos. Luego sus desempeños han sido bastante connotados.

En las elecciones presidenciales de 2022 fue uno de los dirigentes que ayudaron a llegar a la Casa de Nariño a Gustavo Petro como parte de las fuerzas políticas que, sin pertenecer directamente al Pacto Histórico, contribuyeron al impulso de esa campaña.

Actualmente es Senador de la República, uno de los más escuchados. Tal vez el más importante entre los parlamentarios de esos sectores políticos aliados de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Habiendo salido ya del Congreso la cabeza principal de esos sectores, el exsenador Roy Barreras, el único peso pesado que les quedó es el senador Humberto de la Calle.

El primer error en el que incurre el senador de la Calle consiste en coligarse con el lenguaje que usa Gustavo Petro para referirse al Juicio Político. Petro dice que el Juicio Político es golpe, golpe blando o golpe de Estado, y que tiene como fin “tumbarlo”. Como jurista que es, el senador De la Calle sabe perfectamente que nada tienen que ver lo uno y lo otro. Que mientras el Juicio Político es una institución consagrada en la Constitución, pacífica e institucional, tumbar a un presidente mediante golpe de Estado es un acto violento, conspirativo e ilegal. No encuentro coherente, entonces, que se le preste a Petro para el ardid de demonizar y criminalizar a quienes consideramos justo y pertinente que se cumpla con lo que establece la Constitución. No es lo mismo “tumbar” al presidente que retirarlo del cargo.

Incurre el senador en una segunda equivocación cuando afirma que no ve a nadie con “alguna significación” para referirse a quienes pedimos que se adelante el Juicio Político. Inclusive, en su entrevista, para referirse a nosotros nos señala con la frase de que “hay loquitos por ahí sueltos”. No sé cuál sea la valoración que tenga el senador De la Calle sobre lo “significativo”, puede ser que para él lo significativo solo esté entre los poderosos o los famosos o los políticos, pero en este caso se equivoca también porque no estamos hablando de las relaciones personales, ni de la ponderación de los círculos sociales. Cuando hablamos de Juicio Político estamos hablando de justicia y de democracia.

Quienes venimos insistiendo en la necesidad de que se abra el Juicio Político somos los ciudadanos. No “simples ciudadanos”, como dicen algunos políticos. En una democracia no hay “simples ciudadanos” sino ciudadanos, a secas, con derechos y obligaciones. Para más veras, frente al Juicio Político no sólo somos ciudadanos sino cientos de miles de ciudadanos. Bien valdría la pena que el senador De la Calle mire con atención los registros de las marchas del 21 de abril en las que cientos de miles de ciudadanos expresamos nuestra voluntad de que se cumpla con el Juicio Político. Se equivoca el senador, una vez más, coligándose con Gustavo Petro en la equivocada valoración de las marchas ciudadanas del 21 de Abril. Para Gustavo Petro fuimos las “marchas de la muerte y de los asesinos” y ahora para Humberto de la Calle fuimos las marchas de “los loquitos sueltos”.

Pero además, el senador incurre en una tercera equivocación, tal vez la más grave en el sentido de que su error de apreciación puede traerle al país las peores consecuencias.

Hay un momento de la entrevista en que el periodista le pregunta: “Si tuviera la oportunidad, ¿qué le diría al oído al presidente Petro?, el senador le responde: “Él debe hacer una reflexión estratégica. ¿Quiere construir un legado para la izquierda y lograr metas intermedias? ¿Es decir, pasar a la historia como un Felipe González, un Lula o un Boric?”

¿Por qué insiste el senador De la Calle en la equivocación de hacerle creer al país que Petro quiere ser un Felipe González, un Lula o un Boric? ¿Por qué se empeña en hacerle creer al país que Gustavo Petro quiere construir un legado para la izquierda y lograr metas intermedias? ¿Para qué quiere el senador hacerle preguntas a Petro que él ya se ha encargado de responder, con sus dichos y sus hechos, a los cuatro vientos?

Cada vez que Petro toma un micrófono, y lo toma todos los días, le demuestra al país que él no quiere ser ni un Felipe González, ni un Lula sino un Maduro o un Ortega. Que él no quiere un legado para la izquierda y lograr metas parciales sino un legado megalómano para sí mismo y no a través de metas parciales sino a través de zarpazos totales, totalitarios, de poder totalitario.

Yo no sé, a estas alturas, después de todo lo que está pasando, qué evaluación tenga, en sus reflexiones más profundas, el senador Humberto de la Calle, sobre la decisión que tomó en la campaña presidencial de 2022 de haber ayudado a que Gustavo Petro llegara a la presidencia. No me atrevo a especular al respecto. Sería irrespetuoso de mi parte. Contárselo o no al país forma parte de su libre albedrío.

Pero por favor, Senador Humberto de la Calle, por el bien de Colombia, intente no equivocarse esta vez.