- El Salvador sí es la Patria Milagro

Vuelvo a El Salvador después de tres años, su gente siente que ha salido del foso de la desesperación

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Esta columna la escribo desde El Salvador. La tierra del surf, el café y las pupusas. También la Villa creada en 1525 en honor a Jesucristo. Vuelvo después de tres años y percibo una verdadera patria milagro. Su gente siente que ha salido del foso de la desesperación.

El Salvador, Honduras y Guatemala llevan más de 30 años librando una lucha frontal contra las pandillas. La misma que se extendió a EEUU. Algunos creyeron que las maras eran invencibles y que hacían parte del sistema, que había que negociar, comprender su origen y hacer treguas dentro y fuera de las cárceles.

El Salvador, con el liderazgo y carácter del Presidente Bukele, demostró que no eran invencibles y que fueron intocables, porque el Estado había renunciado a sus principios. Había entonces, que salvar la patria, y lo hizo, con la ayuda de EEUU.

Las maras son como la hidra de mil cabezas. Cuando le cortas una cabeza sin cauterizar, nacen dos. Ese fue el ciclo interminable de violencia por más de tres décadas. Bukele lo entendió y cortó de raíz, comenzando por las prisiones.

Los indicadores son irrefutables. En 2015 El Salvador enfrentaba una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. 6.656 salvadoreños asesinados al año, en un país de 6 millones. Era el más violento del planeta. Hoy, la tasa es de 1,3 por 100 mil Hab.154 homicidios por año y la extorsión se redujo en un 90%. Un caso de éxito inigualable para el mundo.

¿Cómo lo hizo?, además de recuperar las cárceles, convertidas en guaridas del crimen, bloqueó las celdas con placas de acero, quitó celulares, restringió visitas y acabó con la corrupción intramural. Construyó el CECOT en 115 millones de USD y capturó 90 mil mareros en tres años. Lo tenía claro, cuando la ranfla no manda desde adentro, la clica se queda sin cabeza afuera. Les cortó el mando y control, y los flujos de poder criminal.

Reformó la ley para juzgar las maras como estructura criminal y no por delito individual. Aplicó cero tolerancia con políticos, empresarios, jueces y funcionarios corruptos y creó el Centro Nacional Anticorrupción. Redujo la impunidad en un 98.6%. Increíble!

Ahora, la pregunta del millón, ¿el modelo Bukele aplica para Colombia y Ecuador? Hace tres años escribí desde San Salvador, una columna titulada “Descifrando el fenómeno Bukele”. En ese entonces era prematuro afirmarlo. Hoy puedo asegurarlo, Ecuador podría replicarlo con éxito, Colombia con mayor dificultad. El referente más simple, pero no menor, es que El Salvador cabe 54 veces en territorio colombiano.

En Ecuador, Choneros y Lobos son la MS-13 con acento manabita y si no se bloquean La Roca y Latacunga como Bukele bloqueó Mariona, seguirá la violencia, como ocurre en Guayaquil. Si no se aprueba el juicio colectivo por terrorismo, seguirá capturando hoy para soltar mañana, lo que pasa en Colombia. Ojalá la Ley Antimafia que cursa en el Parlamento ecuatoriano sea aprobada con herramientas novedosas y determinantes.

En Colombia, la multicriminalidad es compleja y el escenario operacional indolente. La corrupción es crónica y los liderazgos egocéntricos. Bukele logró una favorabilidad inamovible del 96%, fue reelecto con el 80% de los votos, tiene mayorías en el parlamento, la justicia está de su lado sin afectar su independencia y le han aprobado 38 prórrogas de estados de excepción, sin contratiempos. El Presidente colombiano fue elegido con una escasa diferencia del 0.96%, su favorabilidad está en 54% y su imagen negativa en 44% según AtlasIntel. La polarización es un serio talón de Aquiles.

El desafío para Bukele es económico. Aunque el turismo crece en 81%, la inversión extranjera no cede. Mejora la seguridad, pero no se refleja en el PIB que no pasa del 2.5%. El 70% de jóvenes en zonas, otrora de pandillas, están en la informalidad y a un paso de la ilegalidad.

Ojalá, Colombia, logre superar este ciclo interminable de corrupción, criminalidad y violencia. Las oleadas de terror en Santa Marta, Catatumbo , Cesar, Cauca y Huila, son apenas una prueba de fuego, que demuestran, que la hidra está más viva que nunca. Apoyemos sin fisuras, cohesionados y con determinación, a nuestras Fuerzas de Seguridad y órganos de justicia, porque el tiempo no perdona y los milagros no ocurren todos los días.

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