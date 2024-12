El salpicón de los días

Por: Alberto Rodríguez García |

diciembre 03, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

No es lo que, todos se imaginan, esa bebida colorida, llena de frutas y que nos ocasiona un agradable sabor a nuestras gargantas. Es ese cúmulo de acontecimientos que, de manera rápida, muchas veces sin ningún detenimiento pasan y se van convirtiendo en ese vasto escenario donde confluyen cantidad de situaciones. Iniciaré con el reciente título alcanzado por Racing de Argentina en la copa suramericana, donde tuvieron en escena a dos Colombianos y otro en el banco. Hubo un desplazamiento de hinchas y a una familia, tras 36 horas de recorrido, le fue negada los boletos y ahí estuvo la generosidad de Juan Fernando Quintero, quien mando a uno de sus auxiliares a llevarles los boletos, despertando una gran cantidad de elogios por esa actitud. Y otro aspecto a destacar es, al verlo portar la bandera Colombiana, con una clara alusión a la comuna 13. Quizá para los paraguayos y argentinos, esto no signifique nada, pero para Luisfer y los Colombianos que, conocemos esa historia, si tenga una gran relevancia. Pues esa comuna que, le dio abrigo a centenares de ciudadanos provenientes muchos de ellos de zonas de violencia, desplazados por la acción demencial de grupos armados "legales e ilegales". Y hasta allí volvió a visitarlos la tragedia y en esa "operación Orión" en nombre de la "seguridad democrática, en nombre de la democracia" se cometieron toda clase de abusos, asesinados y desplazamientos internos". Hoy al general Montoya y otros implicados en esos hechos y en la participación en "falsos positivos", los EE. UU., les suspendió sus visas. Bien por Juan Fernando, ese extraordinario jugador que, no olvida sus raíces y no olvida esos crueles acontecimientos. Otro ingrediente a este salpicón, fue la promocionada marcha de protesta, contra el gobierno Petro, pero los ciudadanos han entendido las reales intenciones de sus promotores, las mentiras en las cuales son cimentadas esas convocatorias y así tengan toda la prensa a su favor, no podrán ocultar realizaciones que, intentan poner freno a tanta desigualdad en nuestro País. Lo real es que, se están quedando solos, "no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista. Y para finalizar este salpicón, como no alegrarnos por el reciente triunfo del frente amplio del Uruguay, en cabeza de su candidato, Yamandú Orsi, una cachetada a quienes desde la derecha pretenden enterrar a expresiones de izquierda y el progresismo, como algo que no tiene futuro. Se equivocan y el neoliberalismo está de capa caída, los pueblos ya no aguantan más ignominia. Ah, y como cereza, para adornar y darle mayor sabor a nuestro salpicón, no podía dejar por fuera la reciente orden de captura al genocida NETANYAHU, emitida por la CPI.