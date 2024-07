El 'sabelotodo' lo sabe todo, menos lo que debería saber

Por: Germán Peña Córdoba |

julio 17, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

PARA EL SABELOTODO NO HAY NADA QUE NO LO SEPA y, él con absoluta modestia, argumenta que si algo no sabe, es porque no existe. Nada escapa al exiguo conocimiento del sabelotodo: aparenta que sabe y cree no tener terreno vedado, está convencido de saber de todo, aunque sea poco, pues solo anhela que le alcance para fantasear y descrestar a cualquiera que tenga a su lado.

Sus conocimientos tienen la extensión de un océano con un milímetro de profundidad, pero el sabelotodo cree abarcarlo todo. Cuando la conversación se profundiza, porque casualmente dio con alguien que sí sabe de verdad, queda expuesto y desnudo su escaso conocimiento. ¡Es evidente que no sabe nada! En esas condiciones y con una derrota a cuestas, su ego inflamado queda lacerado; pero el, bien terco y cerrado no lo acepta. El sabihondo Igual que "el lleva y trae, es un tipo sin moral ni condición"; todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa.

Muchas son las disciplinas que el Sabelotodo dice manejar.

¡En medicina si que existen Sabelotodo! Consultan sus síntomas al doctor Google y cuando llega la hora de ir a consulta, el charlatán Sabelotodo, se encuentra armado de superficialidades leídas en el buscador. El médico se sorprende de tanto conocimiento inocuo, lo ponen en su sitio, pero el Sabelotodo sale del consultorio diciendo, que sabe más que el médico.

¡En la música si que los hay! El conocimiento musical es muy amplio y se adquiere con muchos años de experiencia, demanda disciplina y amor por la música, pero el Sabelotodo con unos conocimientos precarios y superficiales en música antillana, Salsa, Danzón, Boogie Boogie, Son Montuno y Boleros pretenden contradecir a un Gary Domínguez, a un catedrático como Cesar Augusto Ortiz, al profesor Jaime Millán, Edgar Hernán Arce, Carlitos Paz y a tantos otros conocedores en profundidad de estos géneros.

De Derecho, sí que sabe el Sabelotodo: trabajo en un juzgado como escribiente y sabe más de derecho que los mismos abogados. Su empirismo y sus habladurías no le alcanza, puesto que no posee tarjeta profesional. Sabe de Ingeniería, Arquitectura y construcción porque estuvo presente en la remodelación y la fundición de "la plancha" de su casa. Allí adquirió los conocimientos.

Sabe de mecánica más que el mecánico porque una vez el mismo se desvaro y resulta que la varada fue por gasolina. Es comentarista de fútbol: nunca le ha pegado una patada a un balón y pretende hacerle la alineación al técnico.

Sabe mucho de política el Sabelotodo y, ante su evidente y escasa formación, asume posturas de ultraderecha, no sabe que es fascismo, pero lo defiende con ardor porque Caracol, su cadena favorita, se lo inocula. Debido al permanente choque cotidiano que tenemos los que nos toca confrontar y lidear Sabelotodo, he aprendido, que por lo general, asumen posturas de derecha que van en contravía a su precaria condición económica. Entre más deficitarios sean sus conocimientos y su bolsillo más de derecha se es. ¡Comprobado!

Pero el Sabelotodo, es sofista y lo sabe todo. Es muy fácil descubrirlo, simplemente, profundice un poco en el tema y lo deja frío y sin argumento. Pero ahí no para la cosa, él, sabihondo, que debería adoptar una postura humilde y dejarse enseñar, opta por la arrogancia y el negacionismo.

Ahhhh...el Sabelotodo