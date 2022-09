El reguetón acabó con Rigoberto Urán: perrea más de lo que pedalea

.Publicidad.

No hay duda que Rigoberto Urán está en el ocaso de su carrera deportiva, y en la actual edición de la Vuelta a España no ha logrado superar las expectativas. En la tabla general no ha podido entrar entre los primeros 10 mejores corredores y por el momento está preocupado solamente por ganar así sea una etapa.

Mientras tanto, lo que sí hace es disfrutar con su equipo, y así lo dejó ver en un video en donde mostró la nueva adquisición del EF. En el bus de la escuadra, Rigoberto Urán puso a todos a bailar al ritmo de Feid, reguetonero colombiano, y hasta cantó una parte de la canción ‘Normal’, solamente para mostrar los nuevos bafles que habían comprado.

“No, es que compramos un bajo el hijue… venga se lo muestro” fueron las palabras de Rigoberto Urán, mientras se escuchaba a todo volumen la canción del reguetonero. Segun él, el equipo decidió hacer la inversión para tener un mejor sonido en el bus y quería probarlo a ritmo de musica urbana.

Rigoberto Urán 🚵‍♂️ no le falta nada para ser el ciclista más chimba de Colombia, pero que cante #Feid en plena @lavuelta a España 🇪🇦. ¡Qué nota 🔥! pic.twitter.com/ZkZhjezndW — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 31, 2022

Ya hay que meterse en la cabeza que desde la parte deportiva no se puede esperar nada de Rigoberto Urán, su presente no es el mejor. Sin embargo, como un personaje público sí puede seguir deleitando con sus ocurrencias a todos su seguidores, desde hace un buen tiempo lo hace.