El regreso de Trump a Facebook e Instagram

Después de dos años de suspensión, otras redes sociales se han sumado al levantamiento de veto contra las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2020). Este miércoles, Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, anunció que pondría fin a la suspensión que se mantenía a las cuentas del exjefe de Estado.

En un comunicado, la compañía informó que decidió levantar el veto sobre la base de varias aristas. Una de ellas es la adopción de “nuevas medidas de protección para impedir que se repitan las ofensas”. Otra es que “el público debe poder escuchar lo que dicen los políticos para que puedan tomar decisiones informadas”, en clara referencia al proceso electoral que apenas ya comienza a esbozar los primeros aspirantes a la Casa Blanca.

“La suspensión fue una decisión extraordinaria tomada en circunstancias extraordinarias. El estado normal de las cosas es que el público debería poder escuchar a un ex presidente de los Estados Unidos, y un candidato declarado para ese cargo nuevamente, en nuestras plataformas. Ahora que ha transcurrido el período de tiempo de la suspensión, la pregunta no es si elegimos restablecer las cuentas del Sr. Trump, sino si persisten circunstancias tan extraordinarias que justifiquen extender la suspensión más allá del período original de dos años”, subrayó la compañía.

El vicepresidente de asuntos globales de Meta, Nick Cregg, también dejó una advertencia escrita: “En caso de que el señor Trump publique más contenido violatorio, el contenido será eliminado y será suspendido entre un mes y dos años, dependiendo de la gravedad de la infracción”.

La respuesta de Donald J. Trump fue decidida. La dio a conocer mediante Truth Social, su actual megáfono político.

“Facebook, que ha perdido miles de millones de dólares en valor desde que “eliminó” a su presidente favorito, yo, acaba de anunciar que restablecerán mi cuenta”, escribió. “¡Algo así nunca debería volver a sucederle a un presidente en ejercicio, ni a nadie más que no merezca retribución!”

En otro de los párrafos finales de la declaración, el grupo multimillonario hizo una referencia a las responsabilidades y los derechos que tiene la sociedad para con las palabras del exmandatario.

"La democracia es desordenada y la gente debería poder hacer oír su voz. Creemos que es necesario y posible trazar una línea entre el contenido que es dañino y debe eliminarse y el contenido que, por desagradable o inexacto que sea, es parte de la vida agitada de una sociedad libre".

“Es un desastre”

El posible regreso de Trump a Facebook e Instagram trajo consigo una marea de aplausos, pero también de críticas. Grupos de derechos civiles observan la medida como un mensaje errado.

El presidente de la National Association for de Advancement of Colored People, Derrick Johnson, argumentó que “es bastante sorprendente que uno pueda arrojar odio, alimentar conspiraciones e incitar una insurrección violenta en el edificio del Capitolio de nuestra nación, y Mark Zuckerberg todavía cree que eso no es suficiente para sacar a alguien de sus plataformas”.

En otro momento hizo saber que lo sucedido este miércoles por parte de Meta es un “excelente ejemplo” de cómo “poner las ganancias por encima de la seguridad de las personas”.

“No me sorprende, pero es un desastre”, afirmó Heidi Beirich, fundadora de Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo. “Facebook creó lagunas para Trump, las que atravesó. Incitó a una insurrección en Facebook y ahora está de vuelta”, enfatizó.

Sin embargo, un catedrático de la Universidad de Columbia, Jameel Jaffel, quien se desempeña como director del Instituto de la Primera enmienda de esa casa de altos estudios, cree que el regreso del expresidente es la “decisión correcta”. Arguye que acierta el paso de Meta, no porque el expresidente tenga derecho a estar en la plataforma, sino porque el público tiene interés en escuchar directamente a los candidatos a cargos políticos”.

Otro que reaccionó fue el miembro demócrata de la Cámara de Representantes Adam Schiff, quien calificó de “peligroso” permitir que el magnate difunda nuevamente sus “mentiras y demagogia”.

Truth Social en el ruedo

Si bien el pasado año Twitter levantó también el veto al exmandatario con la llegada de Elon Musk a la dirección de la compañía, Trump lo agradeció pero declinó volver. “No veo ninguna razón para ello”, dijo cuando se le preguntó si pretendía regresar.

Y es que, en esa ocasión, argumentó su respuesta resaltando que Truth Social funcionaba “fenomenalmente bien”. Salir de su propia plataforma sería un desaire para sus más de cuatro millones de seguidores, a quienes Donald Trump aplaudió por tener una mejor participación que en la compañía del pajarito azul.

Nada se comparan sus millones de ‘followers’ en Truth con los 34 millones de Facebook, o con los 88 que contaba en Twitter, su principal megáfono político, por lo que Facebook no se observaría como un reverzaso en su discurso, aunque ya está en la mira para comunicarse mejor con sus electores. Tampoco querrá ver morir a su propia compañía cuando supuestamente migre a los 140 caracteres.

Los números hablan por sí solos. Aunque ha perdido terreno, Facebook es el sitio social más grande que existe. Es especialmente popular entre los estadounidenses mayores, esos que tienen no solo derecho al voto, sino también los recursos para donar a las campañas.

¿El regreso?

Después de utilizar sus redes como plataforma para lanzar acusaciones sobre el “robo de las elecciones” por parte del actual presidente demócrata, Joseph R. Biden, las compañías decidieron bloquearlo luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020.

Según dos personas cercanas a la nueva campaña de Trump, citados por la agencia de noticias AP, en su círculo cercano se está discutiendo su regreso a Twitter.

Un regreso que, se sabe bien, granjearía apoyos suficientes, pero también le daría el poder para moldear el estado de opinión de sus millones d