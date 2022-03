.Publicidad.

Fatboy Slim vuelve a Bogotá. Cuatro discos, un sinnúmero de TOP 40 y algunos de los tracks bailables más furiosos de los últimos 30 años son parte de la carta de presentación de esta leyenda de la electrónica. "Praise You", "Right Here, Right Now", "Weapon of Choice", "Wonderful Night" y otros suculentos clásicos nos tomarán del cuello y de los pies en marzo de 2022. Fatboy Slim a Colombia.

-Publicidad.-

Para que vean una prueba de su poder miren este concierto celebrado en el 2013 en Bogotá:

Publicidad.