El recuerdo que tengo de Jaime Garzón

Recientemente las redes sociales han explotado con mensajes con opiniones encontradas acerca del reciente lanzamiento de la novela de Jaime Garzón, no solo la producción fue objeto de aireados reclamos o voces que la encuentran válida como un elemento de memoria colectiva que servirá para demostrar a las generaciones más jóvenes la importancia de este personaje histórico, también surgieron criticas variadas que tocan al actor principal e incluso intentan debatir los aportes que en vida realizó este gran colombiano.

Mi reflexión personal surge de un subjetivo ejercicio de memoria, puesto que en mi caso no tengo plena conciencia de haber visto en televisión nacional o radio en vivo a Jaime. Mis recuerdos están ligados a esas conferencias, entrevistas o la encarnación que hacía de sus diversos personajes, hoy presentes en diferentes medios electrónicos de contenido audiovisual. De igual modo me han aportado inmensamente las reflexiones que hacían sus amigos más cercanos, así como sus familiares, de aquel hombre de gafas y de cabello desordenado que demostró que a la opinión pública siempre le interesó la realidad política del país que por entonces era cruenta; marcada por el terrorismo así como las amenazas a líderes políticos, comunidad que venía de la administración de un presidente que parecía ilegítimo por la sombra del narcotráfico; valga decir que hasta en eso la nación no ha evolucionado en la elección de sus líderes estamentales.

Pero más allá de esta realidad valdría la pena recordar al crítico que hacía sudar candidatos, reinas de belleza, deportistas e incluso colegas periodistas al calor de una lustrada de zapatos. Así como a la realidad nacional que retrataba desde la recepción del famoso edificio Colombia desde el cual con pinceladas de artista hacia legible los acontecimientos por los cuales atravesaba el país en los diversos momentos históricos.

Sin embargo, más allá de todos estos personajes, de sus grandes transformaciones y de esa gran metamorfosis que presenciaba la televisión nacional, el recuerdo más latente o presente que tengo de Jaime se da en su ejercicio de alcalde menor, el cual como él mismo recordaba fue una recompensa por apoyar tan fielmente la campaña que llevó a Andrés Pastrana a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuentan quienes con él compartieron este periodo de su vida que Jaime era un hombre de grandes cualidades humanas, que se esmeraba por apoyar los procesos educativos que adelantaban los menores, así como por incentivar el desarrollo de la localidad que territorialmente es la más grande de la ciudad, así como la más alejada y en aquel momento la más azotada por la violencia en Colombia.

Es esa imagen la que tengo de Garzón, la de un joven con botas de caucho y sacos coloridos que compartía con los campesinos, que recorría en un campero un trecho largo desde su residencia en la capital hasta la sede administrativa en Sumapaz y ante todo imagino esos momentos en que se resguardaba de la noche y el frío en una casa de humilde; es esa la impronta que tengo en mi mente de aquel personaje tan icónico, claro está, es mi adaptación de un genio que jamás tuve el privilegio de conocer y la cual difícilmente será alterada por algún tipo de declaración de odio o de algún tipo de novela.

