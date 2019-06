El rancho arde: un resumen de lo que va del 2019

Si uno hace un pare y se pregunta qué ha pasado de importante en este año, podría resultar fácil identificar algunas tendencias noticiosas, hechos virales o #spamdenoticias2019 de amplia resonancia mediática. Ante esta andanada de información, algunos se atreven a afirmar que esto es la repetición de la repetidera, capturas, muertes, catástrofes, corrupción, paros, mingas, gol de Colombia, etc. La verdad es que somos un país recargado de sucesos, una obra literaria de hechos en construcción, donde cada quién asume posiciones y roles, incluso, muchas personas toman la decisión de no ver ni leer noticias para no preocuparse más. Si uno hace un balance hasta la fecha, notamos claramente que hay noticias que suelen ser monotemáticas, por ejemplo, la crisis de Venezuela, que el concierto en Venezuela, que llegó y se fue Guaidó, y cuando todo está enredado por acá y hay minga en el Cauca, nuevamente nos hacen acordar de la crisis de Venezuela. Así mismo, otras notas informativas tienen características de guion de serie televisiva: la liberación, captura y liberación de Santrich; lo de las objeciones de la JEP, perdón, la caída de las objeciones de la JEP; que la marcha del #ChaoFiscal, que renuncie fiscal, y ¡jijiji! que renunció el fiscal. Hay otros temas que son puertas giratorias, que cerraron Hidroituango, #AdiosRioCauca, que abrieron Hidroituango; que cerraron la vía al Llano, que abrieron la vía al Llano. En fin, mientras esto sucede, siguen asesinando líderes sociales, un conteo lamentable que ocurre como si nada.

En el mundo sucede algo parecido, bueno, la parte del mundo que nos muestran. Una pelea comercial de Estados Unidos y China, y en el medio la famosa marca Huawei; la captura de Assange y el suicidio del expresidente peruano Alan García asociado al caso Odebrecht han sido notas resonantes en este año. Otros hechos también han marcado la pauta, como lo fue el golpe de Estado al presidente Bashir en Sudán y el descubrimiento de una jovencita de apellido Bouman de un algoritmo que permitió ver por primera vez los agujeros negros.

Por otra parte, alguno hechos asociados con asesinatos han conmovido a la opinión pública, la mayor parte de esa indignación expresada en redes sociales: el asesinato del niño Hans Tafur, la masacre de Jamundí, el asesinato de 22 jóvenes tras un atentado en Escuela de Cadetes en Bogotá; la masacre en Dagua; la muerte de Dimar Torres; masacres en el sur de Córdoba y Bajo Cauca ¿Volvieron las masacres? Pues, creo que nunca se han ido.

Otras muertes no violentas también fueron del sentir del colombiano y en particular de algunas regiones, por ejemplo, ya no nos acompañan en esta vida terrenal Jota Mario Valencia, Fernando Gaitán, Gloria Zea, Pastor López, la Polla Monsalvo y Jacinto Zarabata.

Tragedias y más tragedias, como siempre, algunas quedarán en la historia para hacer memoria y para que en unos años puedan hacer reportajes, por ejemplo, el naufragio de Capurganá (17 muertos), el accidente de un avión en el Meta (14 muertos) y el deslizamiento en Rosas Cauca (21 muertos).

Hace días, me llegó una carta por medio de la empresa 472 (a mí si me llegó), en la cual me decían que no olvidara mencionar otros hechos importantes en el mundo: La explosión del ducto de Pemex en México (85 muertos); la catástrofe por la represa Brumadinho en Minas Gerais (más de 100 muertos y 238 desaparecidos); los 157 muertos por el siniestro del avión Boeing 737 en Etiopía; las Inundaciones en Papua que dejaron 89 muertos; el hundimiento del Ferry en el río Tigris (100 muertos); los más de 700 muertos por el ciclón Idai en Mozambique; la gran en masacre en Ogossagou, Mali (más de 100 muertos), los más de 200 muertos por los atentado en iglesias y hoteles en Sri Lanka y el lamentable suceso del jugador de fútbol argentino Emiliano Sala quien murió en un accidente en avioneta en el Mediterráneo.

En materia deportiva, un muchacho de nombre Duván Zapata batió récord con sus goles en el Atalanta de Italia; mientras tanto, en las grandes ligas de béisbol, Urshela y Alfaro la sigue sacando del estadio con sus buenas actuaciones. Así mismo, muy meritorio lo de la colombiana Jhormary Rojas, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parataekwondo en Antalya, Turquía, y también, muchas palmas para la campeona de copa mundo paralímpica en Ostende en Bélgica, la ciclista boyacense Daniela Carolina Munevar. Además, dicha para Ecuador y Latinoamérica por el triunfo histórico de Richard Carapaz en el giro de Italia; y muy reprochable las denuncias sobre acoso sexual la selección femenina de fútbol.

Todos estos hechos engrosarán las efemérides de la historia, sin embargo, antes de terminar no hay que olvidar que fue este el año donde se quemó la catedral de Notre Dame; la aerolínea ADA cerró operaciones y a ella se unirá Coltabaco; y por último, gracias a un informe publicado en The New York Times sobre falsos positivos se hizo un debate que para bien, no nos hace retomar oscuras visiones del seguridad del pasado; y asociado con este tema, un señor escritor, periodista y generador de opinión Daniel Coronell tuvo un mal y censurado fin de Semana.

Muchos hechos, muchas noticias en este 2019, bienvenido el 2020, ¡ah perdón!, hasta ahora estamos en junio, y acaban de asesinar a Diana Tatiana Rodríguez de 10 años en Buenaventura; dos soldados mueren a causa de un atentado en Tame (Arauca) y Puerto Colombia sigue repleto de basuras y palizadas provenientes del interior del país; mejor dicho, como decimos en el béisbol, las bases llenas y el rancho ardiendo.

