El presidente de Positiva pupilo del condenado y fallecido Mario Castaño

El 20 de julio de 2022, el Partido Liberal Colombiano, dirigido por el expresidente César Gaviria Trujillo, le envió una carta al electo presidente Gustavo Petro para pedirle que nombrara como Ministro de Vivienda en su gabinete al entonces candidato al Senado quemado y actual presidente de Positiva Compañía de Seguros, José Luis Correa López, de 32 años.

Cuatro meses antes de esa polémica solicitud porque el médico y exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal en el departamento de Caldas no tenía trayectoria en el sector de vivienda, la Sala de Instrucción la Corte Suprema de Justicia decidió abrirle investigación formal en contra de Mario Castaño, líder liberal tradicional del Eje Cafetero, apoyado por el expresidente Gaviria, senador electo en 2022 y mentor político de Correa López.

Los años maravillosos en el Congreso

Por aquello de que la política es dinámica, el caldense y antiguo miembro de la Selección Colombia de Karate durante ocho años, salió elegido a la Cámara en 2018 como fórmula de Castaño que en esa campaña aspiró al Senado y también obtuvo curul. En ese periodo, todo funcionó perfecto para ambos. Correa López además de su juventud y porte se convirtió en una celebridad y también se hizo conocido porque fue el primer congresista contagiado de COVID-19 durante la pandemia.

En noviembre de 2021, los nombres de ambos congresistas de Caldas fueron blanco de denuncias sobre las que, según el periódico La Patria de Manizales, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación contra el senador Mario Castaño Pérez y al representante José Luis Correa López denunciados por supuesto tráfico de influencias de servidor público y constreñimiento de sufragante.

A Correa López lo defendió en ese momento el abogado César Augusto López. Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto "la Sala no encontró demostrada la existencia de reuniones políticas, como tampoco alguna de las supuestas amenazas o presiones ejercidas a los empleados de la Alcaldía de Manizales para lograr apoyo electoral".

La denuncia había sido radica el 25 de enero del 2019 por Clara Inés Restrepo Hurtado y se refería al supuesto tráfico de influencias de ambos políticos en el nombramiento de varios funcionarios de la Administración de Octavio Cardona.

Aspiración fallida de José Luis Correa López al Senado

Con esta batalla jurídica ganada, José Luis Correa López quiso pasar a otro nivel para las elecciones de Congreso en 2022 y aspiró al Senado, pero su mentor Castaño, al parecer, no estuvo de acuerdo, no se lo permitió y el joven político rompió ese vínculo, tomó distancia y armó rancho aparte, según les dijo a algunos medios y le hizo creer a sus electores que no le dieron el voto en las urnas.

Lo cierto es que Mario Castaño salió elegido Senador. Correa López por su parte, aspiraba a sacar los mismos 27.000 votos que sacó Castaño en 2018, pero se quemó. De esa experiencia salió diciendo que el expresidente Gaviria respetaba sus ideas, empezó a buscar otros apoyos como los de la U. liberales progresistas y hasta del mismo Pacto Histórico porque estaba pensando en la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Manizales, opción que no tomó.

Pese al revés con su aspiración al Senado, José Luis Correa López contó con la suerte de que, al parecer, ya no tenía vínculos políticos con el Senador cuando la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a Castaño a indagatoria por supuestamente ser el líder de una red criminal integrada por cerca de 70 personas, creada para obtener porcentajes de contratos manipulados en varios Departamentos y Alcaldías del país.

Primeras capturas de presuntos miembros de Las Marionetas

A partir de ese momento, en agosto de 2022, empezaron a aparecer las primeras capturas y 14 personas estaban ya señaladas de pertenecer al entramado de corrupción liderado por el senador Castaño y conocido como Las marionetas.

Mal contados, en ese momento se hablaba de siete mandatarios locales con medida de aseguramiento por presuntamente haber acordado el direccionamiento de millonarios contratos de infraestructura, servicios y otros programas de los que buscaban obtener coimas y apropiarse de recursos públicos.

Mario Castaño no se pudo posesionar porque estaba detenido, lo cual le valió también tener que dejar su curul y optó por buscar un acuerdo de colaboración con la justicia a cambio de beneficios y al parecer prometió entregar nombres de gobernadores a los que habría financiado durante su larga carrera política.

Entre los capturados por esos días, según el portal La Vorágine, figuraron Humberto Vásquez, alcalde de Balboa en Risaralda; el jefe de Control Interno, Diego Franco; el secretario de Planeación Yesith Sánchez y la representante la Asociación de Líderes Comunitarios Semilla, María Isabel Morales, por irregularidades en un contrato para construcción de canchas sintéticas, un programa del Ministerio del Deporte, que costaría más de 50 millones de pesos.

Ronal Villegas, alcalde de Suárez (Cauca); Jhonattan Vásquez, alcalde de La Merced en el departamento de Caldas implicado en conversaciones con Juan Carlos Martínez y Santiago Castaño socios del exsenador; Diego Fernando González, alcalde Aguadas (Caldas); a alcaldesa de Alcalá, Valle del Cauca, Gloria Estella Raigoza; Medardo Ortega no se encontraba en la Alcaldía de Armero Guayabal; Víctor Hugo Franco, alcalde de Piendamó (Cauca); Andrés Aristizábal Parra, alcalde de Villamaría (Caldas); la relacionista pública, Nova Lorena Cañón y otra contratista de nombre Ruth.

Al parecer, para Mario Castaño, recluido en La Picota, no fue fácil hacer su colaboración con la justicia como lo había planeado porque a su proceso de pérdida de investidura que debía atender también se le sumó que donde estaba recluido, no tenía conexión para aportar su verdad hasta el punto de que el Consejo de Estado tuvo que compulsar copias de esas supuestas irregularidades para que investigarán disciplinariamente al director de La Picota, Horacio Bustamante.

En julio de 2022, la exasesora Nova Loreña Cañón entregó muchas pruebas a la justicia en contra de Castaño. El 21 de septiembre de 2022, el exsenador Mario Castaño aceptó ante la Corte, su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión que suman en total 19 delitos. Posteriormente, fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión que estaba pagando en La Picota.

El show continuó para José Luis Correa López

El actual presidente de Positiva, José Luis Correa López, lejos de Castaño continúo participando activamente en la política y durante la pasada campaña presidencial fue uno de los liberales que apoyo al presidente Gustavo Petro, celebró el triunfo y aplaudió al equipo de empalme en salud en ese momento.

Este es el equipo de empalme del sector salud. Increíbles seres humanos, que tienen toda mi admiración. Trabajaremos todos los días para estar a la altura de la confianza y el compromiso.

El tranquilo karateca, tras la fallida postulación para ingresar al gabinete como Ministro de Vivienda y con la suerte también de que la Superintendencia Financiera no consideró idóneo el primer nombramiento que hizo el presidente Gustavo Petro en la presidencia de Positiva, Correa López cayó como anillo al dedo y a finales de 2022 se publicó su hoja de vida en el portal de la Presidencia.

José Luis Correa López el que fue socio político del corrupto Mario Castaño será nombrado Presidente de Positiva Compañía de Seguros por el Presidente Gustavo Petro.



Este es un nuevo triunfo de la politiquería y del Partido Liberal. Vergonzoso nombramiento. pic.twitter.com/FQrEj6A5Or — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 13, 2022

El poder de Positiva

Positiva Compañía de Seguros registró ventas en el ramo de riesgos laborales del orden de los 1,5 billones de pesos en 2022 y un portafolio de inversiones de 5,5 billones. La organización cuenta con 700 trabajadores de planta y 5.000 personas contratadas bajo otras modalidades.

Su historia comenzó después de que se liquidó el Instituto de Seguros Sociales y sus activos pasaron a la aseguradora estatal La Previsora que posteriormente, constituyó a Positiva como una empresa mixta.

Durante el gobierno del presidente Iván Duque fue una de las que se incorporó a lo que se conoce como el conglomerado de empresas estatales Grupo Bicentenario y tiene 2,5 millones de afiliados del sector público, en su mayoría, y privado cubiertos en riesgos laborales.

Actualmente, el presidente de Positiva lo nombra directamente el presidente de la República y en este caso le correspondió al presidente Gustavo Petro entregarle esa responsabilidad a un joven médico de 33 años, deportista de alto rendimiento y con vínculos políticos pasados cuestionados.

Solidaridad y silencio

A diferencia del presidente de Positiva, José Luis Correa López, que hasta el momento ha guardado silencio respecto a la muerte de su mentor político en La Picota, al parecer por un infarto, Jorge Hernán Aguirre, presidente del Directorio del Partido Liberal en Caldas envió un mensaje de condolencia a la familia, amigos y conocidos por el deceso del exsenador y de paso recordó que Castaño había renunciado a la directiva de esa colectividad.

El exsenador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, también se refirió al fallecimiento de Castaño y dejó en el aire, la pregunta de si muerte se habría producido porque eventualmente sabía muchos “daticos” de gente del Congreso que ya se llevó a la tumba.

El Senador Mario Castaño fue compañero del Senado en el periodo 2018-2022

Siempre me miraba rayado. Sin embargo un día se me acercó y me dijo, “Bolívar me contaron que está investigando cosas para un libro… yo le tengo unos cuantos daticos de gente mala de acá”.

Después lo…

