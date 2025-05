El pueblo de Cundinamarca donde podrá conseguir la mejor bandeja paisa sin tener que ir a Antioquia

.Publicidad.

Bogotá está rodeada de destinos mágicos, capaces de ofrecer experiencias que superan las expectativas de sus visitantes. Muchos desconocen los planes asombrosos que se pueden realizar en sus alrededores, así como los deliciosos platos que se pueden saborear sin alejarse demasiado de la ciudad. Y es que, a tan solo unos kilómetros, hay un pueblo en Cundinamarca donde podrá disfrutar de una bandeja paisa tan buena que muchos aseguran que es de las mejores del país. Lo mejor: no es necesario viajar hasta Antioquia para probarla.

Chía, el pueblo de Cundinamarca donde podrá saborear una bandeja paisa inolvidable

Seguramente muchos han escuchado hablar de Chía, un destino lleno de encanto que ofrece múltiples planes, gastronomía y paisajes. Quienes lo visiten pueden recorrer sitios como la Capilla de la Valvanera, el Parque Principal de Santander o, si prefieren un plan más tranquilo, el Parque Ecológico Montaña del Oso.

Parque Montaña del Oso.

La ciudad colombiana que tiene uno de los mejores transportes del mundo; supera a EE.UU. y más

Pero Chía no solo destaca por su historia y su naturaleza. Este municipio también ha ganado fama por su oferta gastronómica, con platos típicos no solo de Cundinamarca, sino de toda Colombia. Para muchos bogotanos, se ha convertido en uno de los destinos preferidos para escaparse de la rutina. Sin embargo, no todos saben que aquí se pueden encontrar restaurantes como Marinilla, famoso por ofrecer una de las bandejas paisas más generosas y sabrosas de la región.

Este restaurante se ubica en el kilómetro 1 vía Chía – Cota, y ha ganado gran popularidad entre locales y visitantes. Su secreto: una porción abundante, sabores tradicionales bien logrados y una sazón que conquista paladares. Además, quienes lleguen hasta allí también podrán disfrutar de postres típicos como fresas con crema y obleas.

¿Quiere ir un poco más lejos? Hay otra opción para vivir esta experiencia

Si busca una experiencia distinta o un destino un poco más alejado de Bogotá, también puede visitar Claro de Luna, un restaurante que está ganando reconocimiento entre los viajeros por su ambiente campestre y su deliciosa cocina. Además, ofrece servicio de alojamiento, ideal para quienes desean quedarse y disfrutar del entorno con calma.

Está ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía La Vega – Villeta, y se ha convertido en una excelente alternativa para probar una versión distinta pero igual de deliciosa de la bandeja paisa. Una mezcla perfecta entre sabor, naturaleza y desconexión.

