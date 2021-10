El protagonista de la Viuda de la mafia que murió en la miseria

.Publicidad.

Abel Rodríguez, el actor cubano, se hizo famoso en Colombia por su papel protagónico en La viuda de la mafia al lado de Carolina Gómez. En los últimos años nada había sido fácil para él. En al año 2005 la telenovela 'La Viuda de la Mafia' fue un éxito total. Además de que sirvió para consolidar a Carolina Gómez, quien venía de hacer un papel muy parecido a ella según los críticos, esta producción de RCN también fue la puerta de entrada a Colombia de Abel Rodríguez, su protagonista. Después de interpretar a un policía que se enamora de la viuda de un narcotraficante, a quien debía investigar, el cubano se convirtió en toda una estrella en Colombia.

En los años posteriores tuvo varias participaciones en la televisión nacional. Su situación económica era muy buena pues los millones le llovían. "Yo vivo de una manera medio salvaje. Trato de tener grandes expectativas para realizar, no cosas para tener. En un momento la vida me regaló todo esto: una situación económica mucho mejor. Mi manera de ser me llevó a disfrutarlo, gastarlo. Tuve hijos, separaciones. Ciertas cosas que terminaron un ciclo económico que yo llevaba en mi vida y empezó uno más importante: el de la maduración" contó en una entrevista con Somos Miami TV.

El último papel que tuvo en Colombia fue en 'Sinú, Río de Pasiones' telenovela de Caracol del año 2016 ambientada en la sabana cordobesa. De ahí en adelante la situación fue muy dura. Rodríguez afirmó que prácticamente"salido de la nada" le pusieron mucho dinero en las manos en el país sudamericano, y "lo disfruté, gocé, bebí". Fue en ese duro momento. tras haberse quedado sin dinero, cuando conoció a su actual esposa, la colombiana Anna López, junto a quien encontró el amor verdadero.

Hasta el último momento estuvo radicado en Miami donde murió.

