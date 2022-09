El programa de Claro que hacía quedar como un cuero a Petro

Por: Alonso Cardona Nicholls |

septiembre 20, 2022

Los colombianos aun pagando, nos tenemos que soportar una televisión de segunda: películas viejas re-repetidas, documentales de venta de vestidos de novia, de fabricación de cuchillos, inventadas e interminables historias de alienígenas de antes de cristo.

Una isla maldita que ya es un hueco de tanto perforarla, empeños de cosas absurdas, tutifruti de canales religiosos, ejemplarizantes canales de eternas borracheras, el malísimo noticiero CNN enfocado a la alta cultura miamense de Don Francisco y para rematar el señor Slim decidió tener su propio noticiero, supongo que para tener desde donde influir, siguiendo el ejemplo de los grandes ricos colombiano, cada rico con su canal.

Todos los canales y demás medios de los mega ricos colombianos hicieron una larga y matona campaña de desprestigio y descalificación del candidato Petro.

Hicieron todo lo posible por sacar a Petro del cuadrilátero, no escatimaron en dinero ni en estrategias de manipulación para que no se perdiera la costumbre de que un títere suyo llegara a la presidencia para hacerles los mandados.

Durante la campaña, en el noticiero del canal del señor Slim se vino acentuando mes a mes una fiera cruzada contra el candidato Petro y aunque el golpe de perder los tuvo aturdidos como dos semanas.

Nuevamente atacan sin tregua al ahora presidente de los colombianos, con un equipo conformado por cuatro odiadores: el primero, el trepador que hizo el curso de adoración al uribismo con lo cual escaló hasta llegar a remplazar a su maestro.

El segundo, es el sofista siete puestos, que tiene asignado el rol de lavador de cerebros, es el encargado de acomodar la verdad acudiendo a todos los tipos de sofismas verbales y conceptuales que existen, haciendo parecer válido y verdadero lo que en realidad es inválido y falso, y viceversa.

Retuerce lo que sea para que el televidente desprevenido se sienta ofendido o engañado por Petro, y claro lo odie y lo rechace.

La tercera, la rematadora. Todo lo malo que se diga de Petro por el escalador y el sofista, lo remata maravillosamente con comentarios que validan y refuerzan las falacias y descalificaciones de sus colegas.

Por último, la cuarta odiadora, es la linchadora que, en el programa que el señor Slim tiene de debates y entrevistas, tiende emboscadas a los partidarios de Petro con gran saña.

Su estrategia para desprestigiar y hacer odiar a Petro, consiste en seleccionar cuidosamente los temas y los invitados. Los temas siempre deben tener la posibilidad de desinformar y los invitados se caracterizan porque uno es abiertamente contrario a Petro, otro, también uribista, lo presentan como un experto independiente y el tercer invitado es algún bisoño petrista, o un izquierdista que no quiere a Petro, con lo cual el debate es un embudo de tres contra uno con el liderazgo venenoso de la linchadora.

Estos programas tendenciosos por fortuna para los colombianos y para los propios odiadores, nadie los ve por más de cinco minutos porque nadie les cree.

Yo, en mí trasegar desesperado por todos los canales buscando algo interesante, hago un recorrido de punta a punta y cuando me detengo en el canal de claro me encuentro con lo que les he descrito.

Como todos los suscriptores estamos pagando, gústenos o no nos guste lo que se ve -es lo que hay- los odiadores no tienen por qué sufrir por el reiting. Todos les pagamos para que hagan sus retorcidos ejercidos de desinformar, aunque nadie los mire.

Coletillas:

Los verdaderos periodistas deberían esforzarse en defender su profesión. Su desprestigio ya va paralelo al de los congresistas.

No sé qué dirá la ley acerca de medios de comunicación de capital extranjero con intereses en Colombia, que se empeñan en tratar de desprestigiar y desestabilizar el gobierno que se han decidido dar democráticamente los colombianos.