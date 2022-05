El problema siempre fue James: A Reinaldo Rueda lo quieren en la Bundesliga

Mientras el 10 ruega para que le llegue una oferta desde Europa, al técnico colombiano lo quieren en Berlín. Queda claro quién era el que no servía en la selección

.Publicidad.

Después de haber salido por la puerta de atrás del combinado nacional, la vida vuelve a sonreírle a Reinaldo Rueda. El técnico vallecaucano recibió una oferta para dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa, y la información es que su llegada a Alemania está casi asegurada.

Dos equipos de la Bundesliga son los que, según rumores, quieren contar con los servicios del colombiano, por un lado el Hertha de Berlin, y por el otro el Ausburgo. Ambos equipos tuvieron una temporada de bajo perfil y por eso necesitarían a un técnico de la experiencia del colombiano, quien ya envió su propuesta de trabajo a las directivas de ambos equipos, en espera de una respuesta.

-Publicidad.-

🚨 Reinaldo Rueda (65) se encuentra en la baraja de candidatos para dirigir un club que aseguró su permanencia en #Bundesliga; es su prioridad. Ya presentó propuesta y espera ser llamado a entrevista 👀 El D.T. ha recibido ofertas de #Bolivia, #Honduras y #AtléticoNacional pic.twitter.com/q8fZ227P3r — Pipe Sierra (@PSierraR) May 12, 2022

A estas ofertas, se suman las que Atletico Nacional, la selección boliviana y la hondureña ya enviaron a Triple R, pero no hay duda que llegar a la liga alemana es una idea muy atractiva para Rueda, quien quiere a toda costa borrar el fracaso que tuvo con la selección Colombia rumbo a Qatar 2022.

Publicidad.

Esto demuestra que por más duro que le hubiesen dado a Reinaldo tras la eliminación del mundial, el problema no era él, que esté siendo pretendido por dos equipos de la Bundesliga asegura que su valía como técnico sigue intacta. El problema verdadero de la selección siempre fueron los jugadores. Ellos no sintieron la camiseta y vendieron no solo a Queiroz, sino también al DT vallecaucano.

Vea también: