El problema que podría condenar a Lucho Díaz a ser el suplente eterno de Klopp

🤣🤔 "Lo intentó durante diez minutos, pero no pude entender una palabra". Jürgen Klopp cuando le preguntaron si Luis Díaz le ha dado alguna pista sobre el Benfica. 📽 @footballdaily pic.twitter.com/WEoLAVrKqf — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 4, 2022

Luis Díaz llegó al Liverpool y su rendimiento ha sido mucho mejor del que todos esperaban. Su adaptación casi inmediata al equipo, al estilo e incluso las lesiones de compañeros de ataque lo han beneficiado ya que ha podido tener buenos minutos de juego.

Sin embargo y pese a esos buenos partidos del inicio, es importante que se adapte por completo al ambiente en Inglaterrra si es que quiere tener una exitosa carrera en la élite del fútbol. Para todo futbolista latino, y en especial para el colombiano, el idioma es una de las principales barreras para jugadores como Cuadrado, James y Falcao.

En el caso del guajiro se sabía que no dominaba el inglés, y por ahora eso no ha sido un problema ya que hasta el mismo Klopp se lo ha tomado con gracia. Últimamente contó, antes del partido contra el Benfica, que Lucho había intentado hablarle por más de 10 minutos del equipo pero no le había entendido nada. La experiencia del colombiano con el equipo portugués es clave, pero el no poder entenderlo imposibilitó que Klopp prestara atención a detalles importantes. Ojalá el técnico alemán no se desespere con esta situación y Díaz consiga adaptarse de la mejor manera para que no sufra como lo hicieron los anteriores referentes de la selección Colombia que fracasaron en la Premier League.

