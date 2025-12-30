Un anuncio del gobierno venezolano volvió a poner el foco en la cooperación entre ambos países y en las expectativas de las comunidades fronterizas

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El presidente Nicolás Maduro confirmó que Venezuela realizará su primer envío de gas hacia Colombia como donación, dirigido directamente a las poblaciones de frontera. Según el mandatario, la medida busca evitar “especulación” en los precios y garantizar un suministro justo. “Es apoyo bolivariano al pueblo colombiano”, afirmó.

Desde Bogotá, autoridades energéticas han señalado que este tipo de iniciativas podría fortalecer la integración binacional, aunque aún no existe confirmación oficial sobre la recepción del primer cargamento. Expertos consultados en foros recientes destacan que la cooperación energética podría mejorar la estabilidad del sistema y reducir costos, mientras que voces críticas piden mayor claridad técnica y jurídica antes de avanzar.

El anuncio se suma a los pasos que ambos gobiernos han dado para consolidar una zona económica fronteriza y reactivar proyectos eléctricos y de transporte. Para las comunidades locales, el gesto abre expectativas, pero también preguntas sobre su continuidad y alcance.

