El presunto conflicto de intereses que podría poner en jaque al ministro Botero

Según esta nueva denuncia, Guillermo Botero estaría incurso en conflicto de intereses cuando diseñó las líneas de política sobre la cooperación entre las compañías de seguridad privada y la Policía Nacional y, de otro lado, al no declararse impedido frente a asuntos relacionados con sus actividades empresariales desde Fenalco y desde su posición de socio mayoritario de la empresa Controlar Ltda.

Según Wilson Arias, si bien el Ministro de Defensa se declaró impedido en el proceso de selección y nombramiento del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, estas actuaciones no se compadecen con el enorme poder y manejo que sobre el gremio ha tenido Botero Nieto. “He encontrado que los impedimentos declarados por el doctor Botero no son suficientes ni son los más importantes que debieron declararse: El Ministro de Defensa Nacional Guillermo Botero por sus antecedentes y gestiones con respecto al sector de la vigilancia privada como presidente de Fenalco y por su condición de socio de la empresa de vigilancia Controlar Ltda. está impedido para tomar cualquier decisión y actuar en todo aquello que desde el Ministerio tenga relación con ese sector, y no solo para efectuar nombramientos”, anotó el senador en la queja radicada ante la Procuraduría General de la Nación.

Cabe anotar que el código disciplinario (Ley 734 de 2002) establece que: “Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho” y “Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”.

Con eso en mente, el senador aseguró que el ministro no podía participar en el diseño de la política pública de seguridad y defensa que tiene entre sus componentes un aparte dirigido a la cooperación entre empresas de seguridad privadas y la Policía Nacional: “El ministro estaría totalmente impedido”, dijo.

Es difícil dirigir un ministerio que tiene todo que ver con el tema de defensa y seguridad nacional y no estar impedido siendo empresario, socio y líder gremial del mismo sector. En pocas palabras, Guillermo Botero estaría incurso en un conflicto de intereses por sus funciones como ministro y su papel como líder gremial, empresario y dueño de la empresa de vigilancia Controlar Ltda, cuyo objeto social es prestar servicios de seguridad privada, desde 1996.

