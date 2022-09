El presidente Petro elevó a diplomática a su esposa Verónica Alcocer para su viaje a Japón

.Publicidad.

Aunque no tiene un cargo oficial en el gobierno, Verónica Alcocer representó a Colombia en el funeral de Estado del exprimer ministro japonés Shinzō Abe. No solo hizo acto de presencia también conversó con la primera dama Yuko Kishida, esposa de Fumio Kishida, actual primer Ministro. Esto ha dado pie a todo tipo de cuestionamientos sobre cuáles son las funciones de Verónica Alcocer ya que tradicionalmente la primera dama no ejerce un rol diplomático en el gobierno únicamente influye en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y en la Consejería de la Niñez. Y así ha sido con Verónica Alcocer quien logró que Constanza Barakaldo, la vecina de los Petro en el conjunto Santa Ana de Chía II en Chia, llegará a la dirección del ICBF mientras que su mejor amiga, la comunicadora española Eva Ferrer fuera nombrada en la Consejería para la Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, Gustavo Petro fue quien designó el 14 de septiembre por decreto presidencial como Embajadora de Misión Especial a Verónica Alcocer para que pudiera atender la invitación de Japón a Colombia y también acompañara al canciller Álvaro Leyva al funeral de la Reina Isabel II. Es es el decreto:

