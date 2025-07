El Presidente del Congreso se estrena con un lio: no hay plata para pagar los tiquetes aéreos

La agencia de viajes Subatours dio un ultimátum para que les paguen lo que le adeudan o de lo contrario los congresistas no tendrán como regresar a las regiones

Los Congresistas no pueden viajar a sus regiones porque Hacienda no ha pagado los tiquetes desde abril, según lo confirmó, el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, en una carta enviada a los legisladores este 21 de julio, donde indica que “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la fecha no ha realizado el pago de la factura del mes de abril del 2025 a la empresa Mercado y Bolsa S.A., por concepto del servicio de expedición de tiquetes aéreos a esta corporación”.

Mercado y Bolsa es la empresa contratada para el servicio de expedición de los tiquetes aéreos, los cuales gestiona a través de la agencia de viajes Subatours S.A. Es esta última, Subatours la que ha indicado que no puede garantizar más reservas hasta que se le salden las deudas, que están por los lados de 322 millones de pesos.

Sin embargo, luego de que el Ministerio de Hacienda indicara que ya fueron aprobados los pagos y que se encuentran en trámite inmediato los siguientes pagos: Abril, $119 millones de pesos; mayo, $262; y junio, $369, el presidente del Congreso, Lidio García, indicó que la situación “está casi resuelta” y que el servicio comenzará a restablecerse progresivamente.

Subatours es una empresa fundada en 1989 que inició con una oficina en Suba de ahí su nombre, pero hoy tiene sede en la Cra 92 No 147B-68 en Bogotá. Desde principios de siglo, la empresa se ha dedicado a conseguir vía licitación pública, selección abreviada o invitación, más de 700 contratos estatales con entidades del orden nacional y territorial. Es la empresa reina la empresa reina en el negocio de los viajes estatales, con contratos con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República (Senado y Cámara, la Armada Nacional y cuatro ministerios: Cultura, Comercio, Transporte y Minas, universidades públicas y diferentes entidades adscritas al gobierno como Coljuegos.

Uno de sus contratos, a finales de 2023 con plazo de ejecución entre 26 de diciembre de 2023 y 30 de noviembre de 2024, fue con el Departamento Administrativo de la Presidencia mediante un proceso de selección abreviada por subasta inversa por valor 8.540 millones para vuelos nacionales e internacionales. Otro, firmado este 12 de marzo y también adjudicado mediante el proceso de selección abreviada de subasta inversa, fue con le Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres por valor de $ 4.247 millones que se ejecutará hasta que se agote el monto.

Su representante legal es Gustavo Delgado Garavito y suplente es Martha Liliana María Delgado García.