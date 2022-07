El presidente de las segundas oportunidades

Petro ha empezado el juego de manera estratégica. No está atacando a su contrincante, pues está pensando en dar un mensaje claro no solo a Colombia, sino al mundo

Por: María Castilla |

julio 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Aún se siente un aire agudo de incredulidad para algunos, para esos que quizá apoyamos a Petro cuando fue alcalde, esperando de él ese cambio que siempre se anhela en época de elecciones. Con una fe ciega en un revolucionario que mostraba ser la cara de cambio que necesitaba Bogotá en ese momento, y aunque no se puede decir que no hizo nada, siempre pesaran más sus dudosas actuaciones que se redujeron en un simple discurso populista, un clásico de Robinhood, para una gran mayoría.

Hoy ese mismo Petro es proclamado como el presidente de izquierda y siendo honesta, no me sorprende. No obstante, resulta ser más interesante y curioso observar en detalle las alianzas que ha ido haciendo y además, los nombres que hacen parte de su equipo, la liga de la justicia versión Colombia.

-Publicidad.-

Desde que tengo conocimiento acerca de Petro, su calificativo oficial es guerrillero, no un alias, no conocido por buenas obras, por decisiones inteligentes y coherentes, no por haber movido un país cansado, agobiado, sin esperanza, que ha decidido dar un salto de fe ante el abismo que tenemos como país en estos momentos. Sigo sorprendida de su alcance, de su discurso del amor y de la forma en que venció en la última batalla al Uribismo, quizá eso último es lo que más causa conmoción aun.

Los nombres de su equipo que han dado vuelta por ahí no son comunes, así como tampoco lo es su fórmula en la vicepresidencia. Muchos dicen que no está preparada intelectualmente para su cargo, pero olvidan también que en un país como Colombia puede pesar más la experiencia de vida que el doctorado.

Publicidad.

Petro ha empezado el juego de manera estratégica, pero esta vez quisiera verlo como ese alguien que está tomando decisiones no para atacar a su contrincante, sino como aquel que está pensando en dar un mensaje claro y no solo en Colombia, sino en el mundo.

Su nuevo equipo lo interpreto como superhumanos, gran parte de ellos catalogados de la peor manera como consecuencia de sus equivocaciones y grandes falencias, con prontuarios criminales y de fraude, sí, pero al final, seres humanos.

Que han cometido uno y mil errores, se habla de delitos contra el patrimonio público, en el caso de Guillermo Reyes de plagio, otros dicen que tienen ideologías de violencia, secuestro y más. Pienso que ese no es el caballo de Troya en esta ocasión y que más importante que ello es darnos la oportunidad de pensar en qué esas adversidades, escándalos y problemas que atravesaron dichas personas, les permitirá hacer las cosas diferentes en beneficio de todos. Olvidamos que eso somos, humanos y que tenemos derecho a equivocarnos y a cambiar tantas veces como sea necesario, a compensarnos como personas y a la sociedad misma.

De ahí esa capacidad tan Colombiana de adaptación, las circunstancias que vivimos a diario como país son fuera de lo común y tenemos eso que nos hace superpoderosos frente al mundo. Este juego al que estamos siendo invitados por el nuevo gobierno va mucho más allá de los escándalos que tengan Petro y su equipo de trabajo, este país nos compete a todos. Dejemos de usar como justificación el pasado del otro, más bien, incluyamos dentro de la balanza lo que hizo de su error a futuro, cómo cambio y supero el problema, sí reconoció o no su error.

Dejemos de juzgar y levantar el dedo, eso es lo fácil, más bien, apostemos por ellos, por nosotros, por el futuro. Renunciemos a ser expertos en destacar la miseria, los errores y caídas del otro, y por el contrario, activemos la empatía que nos permite reconocer la verdad del otro, su intención, compartamos solidariamente esas herramientas únicas para ayudarnos entre todos a construir un mejor país y escribir una historia mejor. En el país del sagrado corazón también se vale creer en las segundas oportunidades y en que la experiencia vivida de cada uno tiene mucho más que decir y aportar para todos.