El presentador que Laura Acuña dejó para irse con José Gaviria

Camilo Montoya tuvo un matrimonio fugaz con la presentadora, y según sus entrevistas la relación no acabó en los mejores términos, ahora no se podrían ni ver

Solo una publicación de Camilo Montoya sobre su estado de salud hizo que muchos seguidores recordaran el matrimonio efímero que sostuvo con la presentadora Laura Acuña hace más de una década. Era 2004, la bumanguesa comenzaba su carrera y conoció al presentador de Caracol en Cartagena y solo les bastó siete meses para casarse ante la iglesia en el 2005. Camilo pasó por Día a Día y muchos no lo olvidan. No habían cumplido ni el año de casados cuando en la prensa solo hablaban de Laura Acuña y el productor José Gaviria. El matrimonio se acabó y la presentadora tuvo otra relación fugaz con el jurado de Factor X.

Aunque no se volvió a decir mucho después sobre ambos presentadores, se supo que Montoya se radicó en Estados Unidos y se alejó de las pantallas colombianas. Recientemente, el hombre publicó en sus redes sociales que lo operaron de urgencia por tener apéndice inflamado y perforado, e ingresó a una clínica de Cleveland en el país norteamericano. Los internautas no dudaron en etiquetar a Acuña y pedirle que mandara mensajes de aliento a su ex. Entendiéndolo también como una broma, pues los rumores que más sonaban en su momento era que la pareja había terminado por una infidelidad de la mujer. Y aunque la pareja nunca lo ha confirmado, siempre dicen en entrevistas que estaban en tiempos diferentes y sus prioridades nunca cuadraron.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha vuelto a cruzar, y en una entrevista Montoya afirmó que no desearía volver a ver a Laura Acuña. Sin pelos en la lengua dio a entender que no era los mejores amigos, “Si me siento en un avión y ella se sienta al lado, pues bueno, hay salidas de emergencia o se puede uno tirar por la puerta de atrás”. Después de muchos rumores, la presentadora se casó y tiene actualmente una familia con el empresario Rodrigo Kling.

