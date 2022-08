Iván Lalinde no solo confesó que tuvo un mal comportamiento con sus compañeros de trabajo sino también que los pudo haber enviado al psicólogo

El periodista y presentador quien ha estado en varios programas tanto de Caracol como de RCN, en un momento fue acusado por maltrato laboral como se conoció hace un tiempo a través del testimonio de uno de sus empleados, quien explicó que había recibido “gritos e insultos injustificados”.

Sin embargo, el departamento de recursos humanos de RCN negó estas acusaciones. Pero ahora, una nueva confesión por parte de Lalinde deja entrever que él sí tuvo un mal comportamiento y trato con quienes fueron sus empleados.

Y es que su colega en La Voz Kids, Laura Acuña lo invitó a su programa de Youtube donde conversaron sobre diversos temas, incluso, sobre los trabajadores que declararon que Iván los trataba mal. Ante esto, el presentador acertó con que era muy “fosforito”, es decir, que se enojaba muy fácilmente.

Además de esto, contó una experiencia con una de sus excompañeras de trabajo. “A mí Paola Ovalle a veces me recuerda cosas que yo le decía y yo era como: ‘Ay no Pao, yo nunca te dije eso’, y ella: ‘sí, claro, gordo que me dijiste’, a lo que yo decía que era una rata”.

Como si fuera poco, Lalinde dijo entre broma y verdad que en aquella época pudo haber enviado a más de uno a terapia puesto que no cuidaba muy bien sus palabras y cómo se dirigía a sus compañeros laborales.