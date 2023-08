Los millones que se ganó Juan Sebastián Molano por llegar segundo en la etapa 4 de la Vuelta a España

La etapa 4 de la Vuelta a España dejó un buen sabor de boca para el ciclismo colombiano. En el tramo que iba de Andorra la Vieja hasta Tarragona, un escarabajo dio de qué hablar y se metió como segundo del trayecto. El premio de Juan Sebastián Molano, el corredor nacido en Paipa, no solo fue haber demostrado que tiene piernas para pelear en las próximas semanas, sino también un jugoso botín por haber quedado en el podio.

Después de haber corrido más de 180 km, el ciclista colombiano llegó detrás del australiano, Kaden Graves, en una carrera que duró más de 4 horas. En el sprint final no solo participó él y el vencedor, sino que fue una batalla entre más de 10 ciclistas. El podio lo completó el belga Edward Theuns y el segundo mejor colombiano fue Sergio Andrés Higuita, quien llegó en el puesto 40.

⏪ ¡ÚLTIMO KM! | LAST KM



🇦🇺 @kaden_groves 👊 bate a 🇨🇴 @sebasmolano_ en los últimos metros. 🎥 ¡Revívelo!



Down to the wire!

🇦🇺 Kaden Groves 👊 beats 🇨🇴 Sebastián Molano in the final metres. 🎥 Watch again !#LaVuelta23 #CarrefourconLaVuelta23 @carrefourES pic.twitter.com/hGKY9fHoHT