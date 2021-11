El posible plagio de Jennifer Arias: ¿hubo complicidad del Externado?

Por: Jay Bernardy |

noviembre 02, 2021

Edgar Allan Poe, el padre del relato policiaco norteamericano, llegó a decir que “es imposible imaginar un espectáculo más nauseabundo que el del plagiador”. De verdad que no se equivocó cuando dejó para la posteridad tremenda sentencia, porque cuando se cae una mentira, por muy camuflada que esta esté, otras mentiras aparecerán para reforzarla o justiciarla, hasta el punto de desnudar moralmente a su autor. Esto lo puede decir muy bien el portal Plagio S. O. S., el grupo de académicos que viene denunciando el plagio en el país y que hace poco encontró varias inconsistencias en un trabajo monográfico de Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara de Representantes, que por estos días no sabe qué decir por no saber citar.

Según Plagio S. O. S., la representante del Centro Democrático –cuya elección como presidenta de la Cámara de Representantes, como si fuera poco, ya fue bastante polémica por su pasado familiar– no tuvo en cuenta citar a tres autores que emplea en el desarrollo de su investigación, incurriendo en un evidente plagio al no mencionar las referencias bibliográficas de los apartados que tomó. Lo único que ella ha hecho, ante semejante descubrimiento, es evadir a los medios de comunicación con una serie de excusas tontas, propiciando un espectáculo en donde ella actúa como farsante y única dueña de su caída ante el mundo académico y, por qué no, político, si es que se le abre una investigación disciplinaria.

De su situación, que en otros ya sería una rotunda condena, me quedan dos interrogantes. En primer lugar, cómo es posible que la Universidad Externado de Colombia, siendo una institución tan prestigiosa y con tan buen nivel académico, se pudo dejar meter semejante golazo, cuando se supone que cuenta con tutores y evaluadores rigurosos, todos ellos docentes con amplia trayectoria. En segundo lugar, tampoco se entiende por qué la misma universidad no da cuenta del trabajo de la magíster, siendo su obligación almacenarlo en su base de datos, en el caso de que no se lo haya entregado físicamente. En fin, todo lo que hoy alega Jennifer Arias resulta extraño, así que únicamente se puede pensar que se encuentra enredada en su propio enredo, o que la Externado de Colombia se está prestando para su cochino espectáculo: el de justificar una maestría que se manchó con su chancuco.

Hasta cuándo el atajo va a ser, al menos en esta falsa república, el camino que toman los privilegiados de nuestra escena política, esos a los que cualquier delito por grave que sea no da cárcel, y que injustamente se apoderan de las riquezas de toda una nación. En conclusión, resulta inadmisible que Jennifer Arias cuente con una figuración pública, habiendo hecho trampa y demostrado que está a donde está por las conexiones que la amparan. Tenerla como representante es humillar a los profesionales que se han graduado con seriedad, cumpliendo con todos los requisitos para recibirse y aspirar a los cargos que las mafias electorales controlan. Por eso creo que les compete a los entes de control investigar tales comportamientos, con el fin de recuperar el valor de la educación que muchos quieren desconocer.

