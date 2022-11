El político ejemplar que le quitaron a los colombianos

Por: David Vargas Valencia |

noviembre 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Gaitán nació el 23 enero de 1903 en la ciudad de Bogotá en su memorable carrera fue un jurista, escritor, profesor, orador y político por el partido liberal, donde se destacó como uno de los mejores líderes que ha tenido el Partido Liberal, tanto que hasta el día de hoy es considerado por muchos como el mejor político de Colombia.

Ilustre egresado de la facultad de derecho de la muy reconocida universidad nacional de Colombia, a lo largo de su carrera se desempeño en importantes cargos tal como fue el de rector de la universidad libre en los años 1936 hasta 1939, en dicha universidad también tendría un papel importante como catedrático de derecho penal desde el año 1931 hasta su fallecimiento.

En su carrera como político también fue un destacado líder del partido liberal entre sus cargos más relevantes está el de alcalde de la ciudad de Bogotá en 1936, fue dos veces ministro de gobierno, en 1940 estuvo en el ministerio de educación, cuatro años después en el ministerio de trabajo.

Para 1946 en las elecciones presidenciales había una división política en el partido liberal, el maestro Gaitán consideraba que los lineamientos del partido no iban con sus ideales, habría una separación.

El partido liberal sería representado por Gabriel Turbay, por su lado Gaitán creaba el partido Disidencia Liberal del cual sería el único líder y representante como candidato a la presidencia, Gaitán quedaría tercero en estás elecciones, dando como ganador a Mariano Ospina.

En dicha campaña de 1946 el 20 de abril Gaitán daría a conocer uno de los discursos más importantes, recordados de la historia de colombia, con su voz pausada, diferente a los demás políticos, tranquila y al tono adecuado, se dirigía al pueblo de colombia con dos frases célebres "país político" y el "país nacional".

De su discurso de 1946 traigo a contexto un párrafo del discurso:

"En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y su poder, y el país nacional que piensa su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene metas diferentes a los del país nacional", exclamó concluyendo ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!

El discurso pareciera actual, con las problemáticas que tenemos, desempleo, mal manejo del sistema de salud y problemas culturales, pero estamos hablando de un discurso de hace 76 años, lo que nos lleva a pensar que tal vez llevamos 76 años estancados en el tiempo sin avanzar un solo paso, será que tenía razón Gaitán al decir que las metas y propósitos de los gobiernos son muy distintos a los del pueblo, que el gobierno solo piensa en mantener sus empleos en la política, usando la misma mecánica durante todos los periodos presidenciales para así asegurar su estadía en el poder.

Dos años después de las elecciones, el 9 de abril de 1948 siendo la 1:15 p.m. hora local de colombiana sería asesinado el gran líder Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el magnicidio se le conoce como el recordado "Bogotazo", la muerte de Gaitán traería una sería de hechos tristes para la ciudad de Bogotá, fue una época conocida en todo el territorio colombiano como "la violencia", que se extendería hasta el día de hoy en lo que conocemos como guerra interna del país entre fuerza pública, grupos ilegales, bandas criminales, grupos organizados, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, delincuencia común y narcotráfico.

En los hechos del 9 de abril de 1948, se dio un falló oficial por parte de la fiscalía general de la nación de Colombia en el año 1978, casi treinta años después de los hechos, un penal tribunal superior de Bogotá concluyó que un hombre de nombre Juan Roa Sierra sería el actor material del magnicidio del gran líder Gaitán, además este sería un funcionario público, en el documento oficial que lo pueden encontrar como ( falló Jorge Eliécer Gaitán, muerte de Gaitán y caso Jorge Eliécer Gaitán).

Se afirmó que el asesino actuó por si solo en los hechos y que sufría de esquizofrenia, actualmente el caso no es claro y han salido un sin número de versiones y testigos, que dicen no haber sido así, entre otras versiones está que Juan Roa Sierra no habría sido el asesino y que habría sido señalado por los actores materiales para culparlo injustamente.

Otra versión dice que Roa no habría sido el único actor en el magnicidio, también estarían terceros implicados, después de 70 años del asesinato y a falta de un falló convincente la comisión de la verdad de Colombia el 9 de abril de 2018 anunció que pediría a la fiscalía declarar el crimen de lesa humanidad para proceder con la reapertura de la investigación para así establecer las causales verdaderas del magnicidio.

El nombre de Jorge Eliécer Gaitán Ayala en la actualidad lo podemos observar en el billete de mil pesos, que lleva un homenaje a él con su foto, su nombre y dos frases célebres " Yo no soy un hombre soy un pueblo", " El pueblo es superior a sus dirigentes" frases a leer y analizar muy minuciosamente, es el segundo personaje histórico con más monumentos en Colombia, un municipio lleva su apellido " Puerto Gaitán", y el corregimiento de la "Gaitana", un teatro en el centro de Bogotá, colegios, barrios, parques y también seis canciones, la más destacada A la carga.

Este fue un análisis y un escrito desde mi perspectiva hacia al gran líder Gaitán, al cual le tengo respeto y admiración por su admirable carrera y vida en Colombia, de su asesinato nos quedan muchos interrogantes que al parecer nos tocará resolver a nosotros mismos por qué en 74 años después a un no pasa nada, gracias por su tiempo.

