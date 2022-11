El poderoso Flower Rojas la mano turbia de Jorge Iván Ospina en el concejo de Cali

.Publicidad.

La llegada de Flower Rojas al Concejo de Cali fue producto de un fallo judicial. Se hundió en su intentó de llegar al cabildo con el aval del Partido Verde, conseguido por su amigo Jorge Iván Ospina. Pero la votación lograda como segundo de una lista del Partido Verde que encabezó Horacio Carvajal, no le alcanzaba para conseguir el escaño, pero no se quedó quieto. Se las ingenió. No dudó en demandar a su propio colega por nexos de parentesco con una funcionaria del gabinete municipal. La justicia administrativa inhabilitó a Carvajal y tumbó su curul.

Flower Rojas llegó al círculo inmediato del alcalde impulsado por Arturo Fernando Barco, uno de los amigos de militancia en el M-19 del alcalde y unos de los pocos incondicionales que permanecen cerca a Ospina. Barco fue director administrativo en el Hospital Universitario del Valle a finales de la década de los 90, luego ocupó el mismo cargo en la primera alcaldía de Ospina –cargo que ahora su esposa Claudia Marroquin-, mientras él es el actual gerente administrativo de Emcali.

La llegada de Flower Rojas al concejo fue motivo de especial regocijo para su mentor Arturo Barco, quien ahora será un soporte clave para el recién llegado a la gerencia de Emcali, Fulvio Leonardo Soto. Ambos forman parte de la cúpula de poder político y burocrático que ha acompañado al alcalde en estos tres años de administración municipal.

Pronto logró un debut importante: consiguió su elección como presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo, un puesto clave para maquinar y sacar adelante el propósito mayor de Ospina: lograr un monumental empréstito de más de $ 600 mil millones para inversión en obra pública centraos en los proyectos estrella ajenos a las urgencias de la ciudad, varios de éstos por fuera del Plan de desarrollo, todos en cabeza de funcionarios del círculo inmediato del alcalde.

Flower Rojas tomó la batuta del debate y dirigió y controló la aprobación del Acuerdo 481 de 2020, que autorizó que el endeudamiento de la ciudad se disparara hasta superar el medio billón de pesos. Pero fue más lejos, como enlace de Ospina y capacidad para maquinar con la administración de su lado, logró la presidencia de la corporación en 2021.

“Fulvio y Flower se encargaron de distribuir la mermelada para que asegurar las mayorías en el Concejo no fuera un problema”, recuerda un asesor del Concejo Distrital. Una jugosa mermelada que le permitió asfaltar la vía en la aprobación del sueño mayor de Ospina para quien el tema del estallido social y las urgencias sociales de la ciudad dejaron de ser preocupación. Lo suyo es la obra pública, donde está la plata y los contratos.

El respaldo fue arrollador. En la plenaria únicamente votaron en contra la concejala liberal Diana Rojas y Roberto Ortiz. Ortiz, conocido como ‘el Chontico’ quien perdió las elecciones a la alcaldía con Ospina y obtuvo su escaño por el derecho legal que le otorgó el haber sido segundo en la votación. Los restantes 19 concejales cerraron filas en torno a la iniciativa.

Ana Erazo, del Polo Democrático y del Pacto Histórico, encabezó el flanco de la izquierda y como todos apoyaron el cheque en blanco. Hoy se ha convertido en una crítica declarada del Alcalde. Fabio Arroyave, liberal, se jugó a fondo en la conformación del bloque mayoritaria y ha conseguido un juego importante burocrático y por ende contractual con Ospina.

Causó sorpresa el hecho de que Roberto Rodríguez, del Centro Democrático, votara a favor pese a que sus ideas no han sido afines a las de Ospina y siempre había mantenido distancia crítica. También votaron a favor dos de los decanos del Concejo: Fernando Tamayo y Carlos Pinilla.

El empréstito votado el 8 de octubre del 2020, con la ciudad enclaustrada por la pandemia, cuando el hambre cercaba a Cali, dio rienda suelta a millonarios contratos, en cuya conveniencia y viabilidad poco se ha reparado. Incluso algunos de proyectos emprendidos en los ámbitos del desarrollo urbanístico y la sostenibilidad ambiental ni siquiera están contemplados en instrumentos de Planeación como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El caso más significativo es de la construcción de una nueva fase de los corredores peatonales de Cristo Rey, una iniciátiva que cuesta $146.000 millones y que, según estudios de la Universidad del Valle, generará graves impactos ambientales en el área de influencia. La Secretaría de Vivienda, eje de la contratación, en cabeza de Martha Hernandez, la ex esposa de Mauricio Ospina, el hermano del alcalde, no ha logrado explicar en qué consistirá un proyecto de desarrollo integral que contempla la construcción de 1.300 casas en una zona que ha sido discreta como un “queso gruyere” por las huellas que dejó allí la explotación intensiva de carbón en el siglo pasado.

Con la capacidad de deuda a tope, el gobierno municipal prepara un nuevo esfuerzo ante el Concejo para sacar adelante un Acuerdo que autorice a la Alcaldía para realizar la cesión del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado en la zona de influencia.

El trámite de esta iniciativa será más difícil, pero en el concejo el alcalde sigue contando con Flower Rojas, el gran componedor de acuerdos para imponer las maquinarias.