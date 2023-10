El plebiscito sobre la aprobación o desaprobación de Petro

Todo parece indicar que no va a haber crecimiento del petrismo en las elecciónes regionales

VIDEO. Puntos de vista. Estas elecciones son importantes porque en cierta forma son una suerte de plebiscito sobre la aprobación o desaprobación del gobierno de Petro. Es muy posible que no le vaya bien en todo el país. Si llega a perder Bogotá pierde un pie de apoyo. No se sabe cuál va a ser el resultado, va encabezando las encuestas Galán, en Medellín la situación tampoco está fácil, el candidato contra Quintero ha avanzado mucho en las encuestas. El mejor caballo de batalla es vote contra Quintero. Eso hace que la población de Medellín se vaya a volcar en contra del señor Quintero que ha hecho una administración pésima, poco clara, poco honesta.



En Barranquilla ya está prácticamente definido todo a favor de del Clan que se apoderó de la ciudad y del gobierno. Es el clan de los Char, ahora muy cuestionado con aspectos bastante complejos, pero en Colombia el dinero puede con todo. Lo mismo que los escándalos con el señor Sarmiento que no llegan a nada.

La crisis internacional juega mucho. Hay una crisis internacional económica, el capitalismo a nivel mundial está en crisis y no hay sino capitalismo, un sistema único mundial capitalista con distintos régimenes políticos. Eso va a pesar mucho en el desarrollo y desenvolvimiento de la economía colombiana.

La semana entrante podemos hacer unos análisis más detallados sobre los resultados y las cifras. Todo parece indicar que no va a haber crecimiento del petrismo en la elección regional.