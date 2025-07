El planzazo gratuito en Bogotá: Metallica y Guns N' Roses sonarán sinfónicos en el Simón Bolívar

Anuncios.

Imagínenlo por un momento: el cielo bogotano cayendo sobre el Parque Simón Bolívar, miles de personas reunidas y, en lugar del silencio, los acordes inmortales de "Welcome to the Jungle" retumbando con la fuerza de una orquesta sinfónica completa. No es un sueño para rockeros nostálgicos. Es el plan con el que la ciudad de Bogotá celebrará su cumpleaños este año, un regalo tan potente como inesperado que promete ser el evento del año.

Anuncios.

El próximo miércoles 6 de agosto de 2025, la Orquesta Filarmónica de Bogotá soltará su faceta más rebelde para ofrecer un masivo concierto gratuito en el corazón de la capital. En el marco del Festival de Verano, los violines, violonchelos y trompetas se fusionarán con la distorsión de las guitarras eléctricas para rendir un épico tributo a dos de las bandas más grandes de la historia del rock: Metallica y Guns N' Roses.

Rock sinfónico para celebrar a Bogotá

Anuncios.

Este no será un concierto cualquiera. La propuesta, audaz y pensada para todos los públicos, pondrá en el mismo escenario a la Orquesta Filarmónica de Mujeres, bajo la batuta de la directora María Camila Barbosa, junto al poder de reconocidas agrupaciones de la escena rockera local como Artefacto, Llena tu Cabeza de Rock y Royal Project.

Anuncios..

La unión de estos dos mundos, aparentemente opuestos, es una declaración de intenciones: demostrar que la buena música no tiene barreras. Será la oportunidad única de escuchar himnos que han marcado a generaciones enteras, como "Nighttrain", "For Whom the Bell Tolls" o el mítico "The Ecstasy of Gold" de Ennio Morricone —que Metallica usa para abrir sus shows—, con arreglos orquestales que prometen poner la piel de gallina hasta al más purista.

El concierto más salvaje del año en Bogotá será gratis: la Filarmónica tocará a Metallica y Guns N' Roses

La elección del Parque Simón Bolívar no es casualidad. El evento está diseñado para ser una fiesta ciudadana, un punto de encuentro masivo donde miles de bogotanos puedan celebrar el aniversario 487 de su ciudad con la música que ha sido la banda sonora de sus vidas.

¿Quiénes tocan? La Orquesta Filarmónica de Mujeres junto a las bandas de rock Artefacto, Llena tu Cabeza de Rock y Royal Project.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres junto a las bandas de rock Artefacto, Llena tu Cabeza de Rock y Royal Project. ¿Qué sonará? Un repertorio cargado de clásicos de Metallica y Guns N' Roses en formato sinfónico.

Un repertorio cargado de clásicos de Metallica y Guns N' Roses en formato sinfónico. ¿Tengo que pagar? No, el concierto es totalmente gratuito, un regalo para la ciudad.

Agéndese para el toque del año

Vaya preparando la chaqueta de cuero y aliste los oídos, porque este es uno de esos eventos que quedarán en la memoria de Bogotá.

Fecha: Miércoles, 6 de agosto de 2025.

Miércoles, 6 de agosto de 2025. Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Parque Metropolitano Simón Bolívar. Hora: 6:00 p.m.

La invitación es a llegar temprano, buscar un buen lugar y dejarse llevar por una experiencia sonora que unirá la elegancia de la música clásica con la potencia desenfrenada del rock. Sin duda, la mejor manera de cantarle el feliz cumpleaños a Bogotá.