El plan en el Centro Comercial Titán para ir a conocer dinosaurios completamente gratis

.Publicidad.

Titán Plaza es uno de los centros comerciales más populares de la capital, gracias a su ubicación y su acogida desde 2012. Este lugar ofrece una amplia variedad de locales, cuenta con 4 pisos en los que es posible disfrutar de diferentes marcas, entretenimiento, gastronomía y más. Ahora, en este lugar los dinosaurios han vuelto a cobrar vida con la exposición temporal "Tierra de Titanosaurios" que promete transportar a los visitantes a un mundo perdido lleno de criaturas prehistóricas.

Esta es la cuarta versión del evento donde el Mosasaurus, el Estagosaurio y el Titanosaurio llegan por primera vez a Titán Plaza. La impresionante exposición de animatrónicos de dinosaurios estará disponible hasta el 4 de noviembre y es totalmente gratis.

..Publicidad..

La muestra cuenta con una serie de animatrónicos de alta tecnología que simulan el movimiento y los sonidos de estos gigantes extintos. Cada dinosaurio está diseñado para ofrecer una experiencia visual y sonora envolvente, que permite a los visitantes observar de cerca cómo podrían haber sido estos majestuosos animales en su hábitat natural.

...Publicidad...

| Vea también: El museo poco conocido de la Policía Nacional para conocer su historia; lo puede visitar gratis

....Publicidad....

Además de ver las impresionantes figuras de los dinosaurios, también quienes lo deseen podrán tomarse una foto digital sin ningún costo. El centro comercial abre de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., viernes y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., y domingos y festivos de 8:30 a.m. a 9:00 p.m.