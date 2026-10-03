- El plan en Bogotá con trampolines, retos de alturas y realidad virtual bajo techo para disfrutar en semana de receso

Los visitantes podrán elegir entre experiencias individuales o combos diseñados para disfrutar varias atracciones en una sola visita, con precios desde $51.000

La semana de receso pone a prueba la imaginación de las familias que buscan qué hacer en Bogotá entre el 5 y el 12 de octubre. Y cuando la lluvia obliga a descartar parques, caminatas o actividades al aire libre, aparece otra posibilidad: un día completo de aventura sin salir de un espacio cubierto sin preocuparse por el clima.

En el tercer piso de Edén Centro Comercial está Edentainment, el Gran Parque de Retos, un espacio que concentra seis experiencias diferentes y permite combinar actividades de adrenalina, tecnología, movimiento y retos. La propuesta está pensada para quienes quieren convertir unas horas de vacaciones en una jornada con varias actividades.

La oferta parte de experiencias individuales, pero también de cuatro combos que permiten recorrer diferentes atracciones con precios entre $51.000 y $100.000, dependiendo de cuántas actividades se quieran incluir.

Seis atracciones para armar el recorrido

Una de las experiencias centrales es Cyber Arena, una competencia en la que los participantes deben resolver pruebas que ponen a prueba su velocidad, coordinación, estrategia y capacidad para tomar decisiones. El resultado de cada recorrido queda registrado mediante una puntuación y los mejores desempeños pueden competir por premios mensuales.

La aventura también sube de nivel con Ropes Course, un circuito de obstáculos en altura, y Rollglider, una experiencia de vuelo suspendido. Para quienes prefieren la tecnología, están VR Simulator, con recorridos de realidad virtual, y XD Theater, un cine inmersivo que combina movimiento y efectos especiales.

A esto se suma Trampoline Park, un parque lleno de trampolines para todas las edades que ofrece una hora de actividad en uno de los combos o media hora en otros. Así, una misma visita puede pasar de los retos físicos a la realidad virtual y terminar frente a una experiencia cinematográfica inmersiva.

¿Qué combos ofrece Edentainment para la semana de receso?

La opción más económica es el Combo Alturas, de $51.000, que incluye Ropes Course, Rollglider y XD Theater. El Combo Diversión cuesta $60.000 y reúne VR Simulator, una hora de trampolines y cine inmersivo.

Para quienes buscan combinar actividad física y competencia está el Combo Desafío, de $65.000, con media hora de trampolines, Cyber Arena y XD Theater. En el extremo superior está el Combo Sí a Todo, de $100.000, que reúne las seis atracciones disponibles.

Durante la semana de receso también habrá horarios extendidos. De lunes a jueves funcionará de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, mientras que viernes y sábado atenderá hasta las 9:00 p. m. Los domingos y el lunes festivo, el horario será de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche.

La combinación busca resolver una de las dificultades habituales de octubre en Bogotá: mantener un plan de vacaciones, aunque el clima cambie la agenda. En lugar de depender de que deje de llover, los visitantes pueden concentrar en un mismo lugar trampolines, retos de altura, vuelo suspendido, realidad virtual, competencia y cine inmersivo.

Para conocer la programación y las novedades de Edentainment, los visitantes pueden consultar sus cuentas oficiales en Instagram, @edentainmentoficial, y TikTok, @edentainment.oficial. La pregunta para quienes todavía están armando su agenda de receso es sencilla: ¿cuál de las seis experiencias probaría primero?

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