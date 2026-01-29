El plan de Iván Cepeda para cazar a los corruptos, no dejaría títere con cabeza

Iván Cepeda propone sistema integral contra macrocorrupción y plan de austeridad estatal como eje de su programa para elecciones presidenciales 2026

Por: Horacio Duque |

enero 29, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El candidato del Bloque Popular, senador Iván Cepeda, gana cada vez más preponderancia y fuerza en las expectativas electorales de millones de colombianos. Su propuesta programática “las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida” conquista mayor espacio entre quienes comprenden la necesidad de dar sostenibilidad a los cambios adelantados por el actual Gobierno en materia de reconocimiento de derechos sociales, económicos, políticos y ambientales.

En el conjunto de las iniciativas de gobierno de Cepeda conviene destacar su tesis para organizar un poderoso sistema de lucha contra la mega corrupción y un modelo de austeridad que trascienda el esquema neoliberal.

Recojo en este texto los aspectos esenciales de su reflexión sobre la mega corrupción, que despoja centenares de billones de pesos de los presupuestos públicos.

La corrupción es un problema estructural

Para Cepeda, la corrupción es un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana. Se trata de un mal que, con hipocresía, han intentado minimizar las roscas oligárquicas, pese al daño devastador que le ha causado al país. Cepeda habla de la gran corrupción, de esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza ciudadana y arrebata el futuro. No es un caso aislado ni una manzana podrida: es un sistema que debe ser desmantelado con decisión y coraje.

Durante décadas, como opositor, Cepeda enfrentó sin concesiones ni temores a poderes ilegales. Lo hizo en las calles, en debates de control político, en la investigación rigurosa y en la denuncia documentada. Ese ha sido su compromiso: poner la verdad por delante y defender lo público.

Por eso le duele que, en el actual Gobierno, hayan ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López, relacionados con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según las investigaciones, allí se habría configurado una red para desviar recursos destinados a atender comunidades afectadas por desastres naturales.

Quien toca esos recursos les roba a los más vulnerables, afirma Cepeda. No hay eufemismos posibles: se trata de un proceder abiertamente criminal.

“No llegamos al Estado para repetir lo que combatimos, sino para erradicarlo”, sostiene. Por ello, plantea que en un segundo gobierno para consolidar el cambio social se fortalecerá la justicia, se mejorarán los sistemas de alertas tempranas contra la corrupción y se optimizará la recuperación de los recursos saqueados para destinarlos a programas sociales.

A la sociedad colombiana no le basta un perdón. Se requiere un compromiso inequívoco: una lucha sin cuartel contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios ni impunidad.

La propuesta concreta

Desde la candidatura de la izquierda del Pacto Histórico, Cepeda plantea una propuesta estructural para enfrentar este fenómeno.

En primer lugar, propone caracterizar la corrupción: comprender su verdadera dimensión para aplicar investigación rigurosa, justicia efectiva, sanciones ejemplares y recuperación de lo robado, con acción institucional articulada a la participación ciudadana y los movimientos sociales.

En las últimas décadas, Colombia ha pasado de actos individuales de corrupción a una macro criminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades. No se trata de hechos aislados, sino de estructuras complejas que involucran actores legales, aparentemente legales e ilegales.

Cepeda sostiene que la corrupción afecta todas las ramas del poder público y alcanza sectores esenciales para la vida, como la salud, la atención a víctimas y la respuesta a desastres naturales. Se trata de aparatos que operan en red para acumular capital y poder, configurando la administración pública en todos sus niveles.

Corrupción e impunidad

Según esta visión, la impunidad de la corrupción sigue siendo alarmante. Diversos estudios e informes han señalado que la gran mayoría de los casos no termina en condenas, lo que perpetúa el daño estructural: erosiona la democracia, quiebra la competencia económica, corroe la ética pública y alimenta la violencia.

Para Cepeda, el problema no es la falta de normas, sino un enfoque equivocado. La corrupción no puede tratarse como una suma de delitos individuales, sino como una macro criminalidad que exige respuestas sistémicas, reparación a las víctimas y desmantelamiento de las estructuras que la sostienen.

Sistema Nacional contra la Macro Corrupción

Cepeda propone crear el Sistema Nacional contra la Macro Corrupción, con cinco pilares:

prevención e información; investigación especializada; juzgamiento con reparación; presencia territorial; y movilización ciudadana.

Entre las medidas planteadas están el fortalecimiento de la UIAF, la autonomía real de la Secretaría de Transparencia, la consolidación del Portal Anticorrupción de Colombia y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar la corrupción sistémica.

Asimismo, propone un Fondo de Reparación de las Víctimas de la Corrupción, alimentado con los bienes recuperados, para resarcir daños materiales e inmateriales y fortalecer los sectores más afectados.

Austeridad republicana

De manera complementaria, Cepeda plantea una Ley de Austeridad Republicana, orientada a eliminar privilegios y lujos en el alto gobierno y a redirigir el gasto hacia el bienestar social. La propuesta incluye revisión del gasto público, control estricto de la contratación, reducción de gastos suntuarios y criterios de austeridad en viajes y actividades oficiales.

El servicio público debe recuperar su esencia: humildad, entrega y compromiso con la gente.

