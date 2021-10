¿El plan b de la familia Char empieza con P de Petro?

Por: Tito Magón |

octubre 17, 2021

Las redes sociales estallan nuevamente de emoción. Como hace 4 años Petro utiliza las tarimas, su principal herramienta de campaña. Pero esta vez detrás del masivo evento se esconde su nueva estrategia, una con la que piensa llegar a la presidencia: negociar con el poder.

Las ansias de poder desfiguran lo ético y lo ideológico. Ahora podemos ver un Petro más cercano a la Real Politik y alejado del pueblo que ha trabajado incesantemente por su imagen y representación. Hace unos meses ya lo veíamos sentado al lado de empresarios judíos cercanos al sionismo, de los cuales se conoce de su accionar político por todo el mundo. Pero algo a lo que no se le prestó mucha atención fue a sus reuniones en Barranquilla con la casa Char. El Heraldo daba la noticia el 22 de mayo, pero agregaba que nada se sabía de las conclusiones de esa reunión.

Ya tres días antes de tal reunión, Petro había nombrado a alguien no muy querida por sus seguidores y que se reconoce como admiradora de los Char: María Antonia Pardo. El enclave estaba puesto. Su animadversión pasada hacia la Colombia Humana contrastaba con su nuevo puesto y sus nuevos decires por las redes que pocos creen.

Podemos comparar lo que pasó en Cali en la presentación de Petro en plaza pública. La capital de la resistencia no mostró mayor entusiasmo por este evento y aunque intentaron darle manejo de cámaras, lo cierto es que no fue tan apoteósico como se supondría debía ser ante la figura más importante de la oposición a Duque; lo que vimos en las marchas y en Puerto Resistencia no se reflejó ese día.

Pero lo de hace un mes (10 de septiembre) fue muy diferente: la Plaza de la Paz de Barranquilla se vio a reventar y los que se identifican con él sintieron que la victoria de las próximas elecciones es algo cierto. Pero la mano de la casa Char es difícil de negar. No se escatimó en nada. Pudimos ver una P gigante en medio de la plaza, pantallas gigantes y grupos artísticos a granel. La opulencia es una de las palabras que pueden describir este evento, palabra que no se entiende con el sueldo del Senador, menos con el sueldo de su hijo que es diputado y menos con el de sus seguidores tradicionales que vienen de las entrañas populares de la puerta de oro. Se pudo ver un candidato plácido en medio de este espectáculo.

Pero varios fueron los que transmitieron por medio de las redes a la gente que asistió, y aunque había muchos seguidores se entrevistaron a varios asistentes que no mostraban el mismo entusiasmo y que recuerdan el accionar de las maquinarias políticas engrasadas.

Algunos son los que pueden haber acercado a Petro a los Char, nada más ver a su nuevo mejor amigo Benedetti, o a su mismo hijo, cuya esposa es reconocida por su cercanía a esta familia.

La casa Char está malherida por el golpe que recibió por las denuncias de MinTic, denuncia que no hizo ni descubrió ninguno de los congresistas de la oposición, sino Paola Herrera. El teatro del poder siempre será una obra de traiciones e hipocresías. Lo que no podemos ser es inocentes y no ver que Petro es ahora su plan A; ellos no van a abandonar su derechismo de la noche a la mañana, aunque tampoco van a renunciar a tener acceso al poder y sus privilegios a como dé lugar. No sería la primera vez…