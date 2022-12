El pintor que enseña a retratar la cotidianidad y los amores íntimos

Por: Edgar Uruburu |

diciembre 02, 2022

La Alcaldía de Kennedy, bajo el auspicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, está patrocinando cursos gratuitos para fomentar diversos aspectos culturales en la capital.

En una casona de la Avenida Primero de Mayo, un maestro de la pintura enseña a niños, jóvenes y adultos el arte del dibujo a lápiz, carboncillo y pintura al óleo. Allí llegaron por invitación de amigos, por casualidad o por suerte habitantes o transeúntes de la localidad de Kennedy y de esa forma pudieron retomar o comenzar el camino en algo significativo para sus vidas.

El sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la exposición de estos trabajos al óleo realizados por estudiantes que van desde los 10 hasta los 73 años. Explorarte es el título de la programación que además de la pintura contará con música, cuentos, teatro, circo y la motivación para que a futuro usted o alguno de sus familiares también se anime a ser partícipe

Desde el comienzo se el maestro dio las pautas para que cada estudiante se pintara así mismo y luego ponerle un título que tuviera alguna relación con su proceso de vida en el sector. Algo “Kennediano”, ese barrio que comenzó con la fundación de “Ciudad Techo”, por el presidente estadounidense John F Kennedy en los años sesentas.

Después fue tomando y consolidando el nombre de Ciudad Kennedy y así figura hoy en día. Pero hay sectores que quieren retomar el nombre inicial relacionado con “Techo” que fue tomada de un cacique indígena del sector llamado “Techotiba”.

La idea era relacionarlo con la Localidad y luego hacer un folleto para mostrar al público y a los habitantes un poco de la historia y del potencial que muchas veces por falta de oportunidades se quedan en el olvido.

Algunos en su obra decidieron incluir a algún familiar. Su abuela, su hija, su nieto o incluso a su mascota y fue así como se fue diversificando el taller. De todas maneras, los personajes de los cuadros están relacionados con la Localidad por convivencia o genética.

Danna Isabella Daza es una pequeña de 10 años, que gracias a su talento fue admitida en el curso de pintura al óleo que era para mayores de 14 nos ha dejado sorprendidos a todos. En su auto retrato aparece abrazando a su gatita. El cariño por mascota quedó plasmado como “Luna lunera”.

Su mamá, Sandra Patricia Beltrán tituló su obra como “Amor infinito”… ese amor que todos soñamos como un todo. El amor que nunca termina y que para una madre es el más puro: el amor por los hijos.

Ivonne Bohórquez (Ivonne. Angola) pintó a su señora madre llena de flores recordando tal vez que las damas de antes tienen en su mente y su corazón el espíritu de la naturaleza, de la pureza de esas madres que vieron nacer a sus hijos en medio de un ambiente que poco a poco ha ido cambiando, para mal dirán unos, para bien dirán otros. Por ello siempre está en la mente la “perla que renace”.

La madre que vale tanto como esa esa pequeña pieza a la cual muchos indígenas consideraban como fuente de salud y sabiduría

Ivonne Lizeth Ayala expresa todo su amor y su encanto por la vida al abrazar a su abuela y de ahí su alegría por sí misma porque sabe de la ternura que ella ha dado y dará. Aunque no se están mirando directamente sabe que cuando se mira con los ojos del alma siempre sentirá y verá “la dulzura de sus ojos”.

Paola Preciado (@marciana) se auto retrató con una muestra de lo que es una nueva era en el área. Sus adornos juveniles y sus cabellos pintados de blanco y negro le dan toque especial a su obra.

Pero puede que la verdadera connotación la muestra el corazón externo, que no es una simple figura decorativa sino una realidad única; sus venas, sus arterias y su colorido plasmado en un lienzo irradian un amor que está por encima de todo: “hecho a mano, hecho con el corazón”. El amor es lo más “preciado” de la vida.

Andrés Cobos se auto retrató, pero en sus manos sostiene la figura de su abuela reflejada en el espejo de la vida y la experiencia. Ella es una graduanda cuyo birrete contrasta con la figura de él, envuelto en un poncho típico. Combinación entre el ayer y el hoy que llena de amor la congruencia de las épocas. Su cuadro se titula “El cielo de las Mercedes” donde plasma el nombre de su abuela.

Johanna Suárez (Alma deArte) dice que siempre que pinta su mente está llena de muchos colores: “miles colores en uno” y en su obra resalta el fondo multicolor del lienzo con su mirada para dar a conocer la belleza de los “pensamientos en arco iris”.

Karen Daniela Bernal lo reflejó de una manera similar: “Lycoris radiata”. Es tal vez una combinación de la lírica de su rostro iluminado por los lentes de la esperanza para así alcanzar sus sueños.

Doña Luz (Luz Mery romero) quien gracias a que fue a acompañar a su nieta al taller se arriesgó en esta combinación de colores y nuevas experiencias. Aquí descubrió su gusto por la pintura y por ello tituló su obra como “La luz del amanecer”. Un homenaje a sí misma y a su despertar en el arte.

Juanita Isabella Sánchez la nieta de doña Luz tituló su obra como “Pretty Corner”. El lugar donde crecen la esperanza y los sueños juveniles. Su mirada observa profundamente ese hermoso rincón de los ideales perfectos.

Laura Salazar, encantada con su abuela expresa ese amor mutuo y refleja que “los consentimientos son mutuos”. En su obra su mano acaricia tersamente el rostro de ella, que a su vez refleja una mirada y una sonrisa llena de dulzura. En el “corredor” del amor la familia es lo más valioso.

Lauren expresa toda su energía en una mirada que va más allá de este mundo. Un despertar que trasciende en “El Nouveau del irracional”. Incomprensible tal vez para muchos, pero que a muchos otros los llevará a un máximo potencial del intelecto.

Paul, un músico que tocó con grupos vallenatos, demuestra su amor por el arte con colores y óleos recordando a “mi hermana mayor” (su) quien ya no está en este mundo. Ahora le da “un toque celestial”.

Karoll Viviana Moreno en su auto retrato refleja la multiplicidad del azul. El cielo, las estrellas, los seres vivientes de la noche, las pequeñas partículas lilas de un mundo con un futuro esperanzador. ¿A dónde vamos o de dónde venimos? Su pensamiento talvez pueda descifrarlo.

Paulo Mauricio Fernández es un compañero especial. Observa, pregunta y vuelve a preguntar y luego se ausenta del salón- Va y viene pero le rinde pintar. Nos lleva ventaja porque su talento es innato. Eso se refleja en su obra que mira profundamente, pero al mismo tiempo sus ojos siguen los pasos de todos. Es la figura del “familiar predilecto” que sonríe y sigue los pasos de todos.

Nicolle Sánchez es una chica que nos dejó perplejos a todos. Su auto retrato es una perfecta y fiel muestra de su rostro y su juventud. Es una fotografía llevada al viento pensando en "El amor que el viento me trajo"

Acerca del autor, que tampoco fue auto retrato. Son las figuras de mi hija y mi pequeño nieto, que gracias a la vida llegó al mundo en medio de dificultades, lo cual permitió conocer el dolor y al mismo tiempo el amor, la esperanza y finalmente la alegría.

Gracias a la ciencia, a la medicina, a los doctores, a las peticiones llámense como se llamen, al amor de toda una familia, a la energía universal y a todo lo que conlleva a mantener la vida de un ser humano. Por ello el nombre de la obra: ¡El amor que resplandece desde lo más profundo de los corazones hace grandes milagros!

En todos hay un pequeño toque o empujoncito del maestro Giovanni Cuadros Espitia. De ahí que su apellido sea concordante con su arte, con pasar de puesto en puesto haciendo retoques a los lienzos de sus aprendices. Son los detalles que van quedando grabados para mejorar el futuro gracias a sus consejos y su paciencia.

Afortunadamente estamos reunidos allí porque amamos la pintura, los colores, los toques mágicos y todo lo concordante con esta magia. Estamos juntos y así será en lo que se verá el 3 de diciembre y que ha sido bien llamado: EXPLORARTE.

Como dice Luisa Fernanda Giraldo (Esmeralda)en su obra: ven y le echas “otra mirada” a eso que hasta ahora está oculto, no porque no exista sino porque no sabes que existe. Aunque su mirada parece desafiante, triste o algo sin descifrar, es el reflejo de alguien que quiere ir más allá de lo simple.

Tú, lector, transeúnte, caminante de la vida, también puedes comenzar y ver que hay mucho por hacer, para ser y poner un granito de arena no sólo para tu bienestar sino para el futuro de las nuevas generaciones. Que esas familias tengan un nuevo entorno y el arte, en sus diferentes expresiones se apodere de la cultura ciudadana para abordar juntos el cuidado de las calles, de las casas, de los negocios y todo el conjunto de lo vital.

La unión hará que el sector crezca para lograr mejor calidad de vida. El futuro de los kennedianos (“techotibas” *) estará lleno de “luz al amanecer”, al atardecer, al anochecer y a toda hora en Bogotá y Colombia, para así cumplir el sueño expresado por Yarleny Ortiz Gómez (Ylenray zitro): “eternamente mis amores” … Todos seremos uno, pase lo que pase. Sus amores sólo ella los conoce, pero deja la inquietud, la incógnita. ¿Quiénes serán?

Y al final como lo expresan Marily Tatiana Lugo y muchas canciones que hablan del tema el “Amor eterno”, el más significativo, el más puro es el amor entre madres e hijos. Hay que resaltar su deseo por aprender ya que para poder asistir al curso debe llevar a uno de sus pequeños hijos.

Para que pueda apreciar estas pequeñas muestras pintadas con la mano en el corazón, con la mente en el paisaje de los mil colores y aunque Paulo dice: aquí se pinta todo menos el cuadro” … Aquí, en realidad se ha pintado todo con amor y sobre todo con la intención de aprender. A eso vinimos a este mundo. No se pierda la exposición junto con otros programas danza, música, teatro actos circenses, lecturas y mucho más en el Centro cultural de la Avenida Primero de Mayo No 69 C 76.

*Termino tomado del Periódico EL CALLEJERO https://elcallejero.com.co/

Edgar Uruburu