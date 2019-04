El pésimo segundo episodio de Game of thrones

Arranque flojo el de la última temporada de la serie. Los diálogos sonsos y el aburrimiento rellenan una historia a la que se le acaba la gasolina

La paciencia se agota. Sabíamos que quedaban cinco capítulos más y creíamos que iba a pasar algo. Era domingo de pascua y estábamos convencidos de que una sangrienta trampa nos tenían preparada los guionistas de una serie que en el estreno de su octava temporada fue vista por un billón de personas. Incluso, los que dijeron haber visto el capítulo horas antes –hackers de porquería- hablaban de que Jamie Lannister no sobreviviría al juicio, que Cersei conseguiría sus elefantes y atacaría la retaguardia de Invernalia, que el Rey de la noche aparecería montado en su dragón zombie y se llevaría con él al cada vez más siniestro Bran. Pero no pasó esto ni nada.

En el segundo capítulo de la octava temporada la grotesca escena en la que Arya pierde la virginidad fue lo más relevante. Imagínense el nivel. Sabemos que a partir de la próxima semana aparecerán los capítulos de 80 minutos, que arrancará por fin la batalla más esperada de la televisión y que seguramente esta expectativa acumulada durante dos años se calmará a punta de empalamientos, degolladas, amputadas y gente calcinada, pero mientras tanto nos sentimos usados.

Si, están jugando con nuestros nervios. Sabíamos que teníamos que tener paciencia. Pero preocupa el nivel que muestra la serie desde su primer capítulo. Si van a rellenar de acá hasta la pelea final que lo hagan con diálogos maravillosos, de esos que eran tan comunes en las primeras temporadas pero no plagiando frases ya gastadas en Hollywood como el famoso chiste de Billie Wilder de que su muerte ideal sería a los 90 años en una cama mientras una mujer le hacía una mamada. No con una reunión tan intrascendente en donde, en el colmo del aburrimiento, Jamie propone de buenas a primeras nombrar caballero a Brienne de Tarth, bueno y no dándole tantas líneas a una Daenerys cada vez más odiada en Invernalia y en la vida real.

Dentro de ocho días empezará la acción. Ya la muerte toca las puertas de Invernalia, ya correrá el esperado río de sangre. Sin embargo, hay que decirlo, esta serie no se merece escenas como la que vimos hoy de Arya Stark, un personaje al que no necesitamos verlo desnudo, una guerrera que no necesita una puta historia de amor.