El periodista de ESPN que no puede ver ni en pintura a Falcao

Luis Arturo Henao sigue empecinado en que debe ser titular Miguel Ángel Borja por encima del Tigre de quien dice ya no ruge como antes

2021 parece ser el renacer futbolístico de Falcao García. Un jugador de su calidad y su carrera todavía tiene suficiente para aportarle a su equipo y su país pese a ya tener 35 años. En un equipo humilde como el Rayo Vallecano, El Tigre los tiene a dos puntos de estar en puestos de Champions y con sus goles se ganó el derecho de estar de regreso en la Selección Colombia.

En la pasada triple fecha de eliminatorias Falcao fue titular en dos de los tres partidos ante la lesión de Miguel Ángel Borja, que se había ganado la titularidad en septiembre. Sin embargo, con Borja ya recuperado Reinaldo Rueda tiene la difícil decisión de elegir entre ellos para sus equipos, o así lo ven periodistas como Luis Arturo Henao.

En el programa de debate ESPN F90, Henao aseguró que el titular en los partidos contra Brasil y Paraguay debe ser Miguel Ángel Borja. No importa que Falcao se hubiera jugado un partidazo contra Brasil, Luis Arturo piensa que ya no es como antes y que por eso debería ser suplente.

Es obvio que Falcao ya no es aquel jugador de 2012 y 2013 que se consolidó como el mejor 9 del mundo, pero demostró ser muy útil en los últimos partidos pese a no lograr anotar ningún tanto y suplió con creces la ausencia de Borja. El Tigre ha hecho todos los méritos para ser considerado nuevamente como un titular, ¿por qué no seguirle dando la oportunidad de destacar? Su calidad se mantiene y todavía puede ser pieza importante para llevar a Colombia a un tercer mundial de forma consecutiva.

