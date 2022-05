El perdón es la venganza de los buenos

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

mayo 19, 2022

Estos días extraños para ustedes, son extraños también para mí. Perdí mucho, gané mucho. Perdí a mi patria, gané otra patria, ya tengo dos patrias. Y si bien amando a Colombia no puedo ni debo ni quiero regresar, desde la distancia quiero construir sin derrumbarme por las burlas y persecuciones de los que solo saben destruir. Destruir es tan fácil y mediocre que cualquiera puede hacerlo.

En mi afán por construir perdoné a los responsables de mi destierro y a los responsables de mi panteón familiar. Nunca quise ser la víctima de nada ni de nadie. Por mi bien renuncié a las quejas y a los lamentos. Además, en cierta forma todos estamos muriendo a algo y vivimos en el exilio. Somos aves de paso en este mundo, y la nada y la enfermedad y la muerte y la irrealidad nos rodean a todas horas como una constante amenaza.

Placer y dolor, risa y llanto, triunfo y fracaso… van y vienen como el viento. En este mundo todo es inestable. Nuestro verdadero lugar es el corazón a través de un estado de amor constante. El camino es la paz a través del perdón y la no venganza. No hay otro camino. La afrenta regresa en forma de afrenta y el odio engendra más odio y la violencia más violencia. Hay que detener esta marea asesina de intolerancia, este cataclismo de pasiones enfermas. Hay niños y jóvenes que sueñan, y viejos que merecen un dulce atardecer.

Toda crisis trae una oportunidad. Todo sufrimiento esconde su propia redención. Y cada lagrima puede ser enjugada. Y está bien de vez en cuando ponerse en lugar de los demás, porque lo que le haces a otro en cierta forma se lo haces a ti mismo. Todos somos uno. Fue escrito en nuestros corazones que somos hermanos.

Dense una oportunidad, démonos una oportunidad. Detengan esa maquinaria de muerte. Aún hay tiempo. Este es el tiempo de los grandes cambios, y es el tiempo de la Misericordia.

Y ustedes, hermanos petristas y uribistas, ayúdenme a calmar esta tormenta. Ayúdenme a parar esta hecatombe de venganzas y esta carrera loca de muchos hacia el abismo. Yo ya di el paso: el perdón es la venganza de los buenos. Hagan ustedes lo mismo: perdonen y permitan que millones se perdonen. Aún están a tiempo. Esta noche oscura pasará muy pronto: el orden, la sensatez, justicia y la verdad volverán al lugar que les corresponde.

Ya no tengo nada que perder pues lo he perdido todo. Pero no me quejo, también lo he ganado todo. He encontrado mi lugar y mi camino y mi felicidad. Renuncié al prestigio, y a las honras humanas y no le temo al ridículo. Me la juego por la vida al renunciar también al odio y al miedo… eso lo decidí hace mucho tiempo. Venga cada cual con su dolor que yo les presento mis propios dolores ya sanados, más que nada presentó la ofrenda de seis seres amados que me arrebató ese odio tan extremo y tan colombiano.

Nunca es tarde para el perdón, nunca es tarde para el amor. En el perdón y en la no venganza está el secreto de la de la paz interior que redundará en la paz de todos. Vengan conmigo, aún tenemos tiempo. Es posible. Hagamos juntos el milagro.